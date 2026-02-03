Festival Agrichef 2025-2026: la cucina contadina campana protagonista. A Capaccio la finale

CIA Campania presenta il Festival Agrichef 2025-2026. Studenti e agriturismi celebrano i prodotti DOP e IGP. Finale regionale il 10 febbraio

Redazione Infocilento
Ricette chef

Agricoltori Italiani Campania ha ufficialmente annunciato l’avvio dell’edizione 2025–2026 del Festival Agrichef, l’attesa manifestazione curata da Turismo Verde Campania. Sotto la guida del presidente Renato Pizza, l’associazione che riunisce gli agriturismi di CIA rinnova il proprio impegno nella promozione della cucina agricola e delle aree rurali.

Il fulcro dell’edizione odierna risiede nella valorizzazione dei prodotti regionali certificati: ogni piatto presentato dovrà avere come protagonista assoluto un prodotto DOP, IGP o PAT della Campania, trasformando la ricetta in un vero e proprio racconto del patrimonio territoriale.

Il dialogo tra istituti alberghieri e imprese agricole

Il festival si distingue per la creazione di un percorso condiviso tra gli Agrichef professionisti e gli studenti degli istituti alberghieri. Questa sinergia mira a favorire un confronto diretto tra l’esperienza sul campo e la formazione accademica, incentivando la crescita culturale e professionale dei giovani.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, stop all’alcol dopo l’una. I consiglieri d’opposizione attaccano il sindaco

Alla selezione regionale prenderanno parte tra le cinque e le otto strutture agrituristiche. Gli studenti, supportati dai propri docenti, lavoreranno a stretto contatto con l’Agrichef di riferimento per studiare il piatto originale, con la possibilità di proporne una rivisitazione creativa che mantenga però intatti i valori fondamentali della cucina contadina. Un aspetto rilevante del progetto è che i piatti selezionati verranno inseriti stabilmente nei menù degli agriturismi partner, sancendo un legame concreto tra il mondo della scuola e l’impresa agricola.

La selezione regionale a Capaccio-Paestum

L’appuntamento con la gara regionale della Campania è fissato per il 10 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso l’IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum. In questa sede, una giuria di esperti valuterà le proposte presentate dalle coppie composte da studenti e Agrichef, scegliendo la ricetta che rappresenterà ufficialmente la Regione Campania durante la fase successiva.

Il festival non è inteso come una semplice competizione, ma come uno strumento di promozione dei prodotti identitari e della ristorazione di qualità.

La finale nazionale e le novità della serata celebrativa

Il percorso culminerà nella finale nazionale programmata per il 26 marzo 2026 a Roma, presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci”. In tale contesto, gli studenti saranno chiamati a realizzare interamente il piatto all’interno dell’istituto, mettendo in luce le proprie capacità tecniche e lo spirito del lavoro di squadra. Una significativa novità dell’edizione 2025-2026 è rappresentata dalla serata celebrativa nazionale di maggio 2026, che si terrà nella sede della CIA a Roma.

I primi tre classificati avranno il privilegio di presentare le proprie creazioni a una platea di alto profilo, composta da rappresentanti istituzionali, ministri, parlamentari e giornalisti, insieme a uno chef di fama nazionale. Attraverso questa iniziativa, CIA Campania e Turismo Verde ribadiscono la volontà di sostenere le nuove generazioni, considerate il futuro dell’agricoltura di qualità.

Condividi questo articolo
Nessun commento
Stadio Arechi Salerno

Stadio Arechi e Volpe, lavori fermi al palo. Ecco il piano per sbloccare i cantieri

Nuovi fondi e interventi tecnici per garantire l'avvio delle opere di restyling…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Legambiente, conferenza stampa

Legambiente, transizione verde in Campania: Salerno 12esima in Italia con 10.900 imprese green

Presentata questa mattina la campagna di Legambiente Campania in collaborazione con le…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Venezuela

Democrazia e migrazioni: a Camerota il dialogo internazionale con l’ex deputata venezuelana Magallanes

Il 14 febbraio 2026 Camerota ospita l'ex deputata Magallanes per un incontro…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Battipaglia, via serroni alto

Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro

I lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente…

Antonio Elia
Antonio Elia
Bandiera Italiana

Bandiere a mezz’asta il 10 febbraio: Salerno celebra il Giorno del ricordo

In occasione del Giorno del ricordo, la Prefettura di Salerno dispone l'esposizione…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Mostra di più