Festival Agrichef 2025-2026: la cucina contadina campana protagonista. A Capaccio la finale

Agricoltori Italiani Campania ha ufficialmente annunciato l’avvio dell’edizione 2025–2026 del Festival Agrichef, l’attesa manifestazione curata da Turismo Verde Campania. Sotto la guida del presidente Renato Pizza, l’associazione che riunisce gli agriturismi di CIA rinnova il proprio impegno nella promozione della cucina agricola e delle aree rurali.

Il fulcro dell’edizione odierna risiede nella valorizzazione dei prodotti regionali certificati: ogni piatto presentato dovrà avere come protagonista assoluto un prodotto DOP, IGP o PAT della Campania, trasformando la ricetta in un vero e proprio racconto del patrimonio territoriale.

Il dialogo tra istituti alberghieri e imprese agricole

Il festival si distingue per la creazione di un percorso condiviso tra gli Agrichef professionisti e gli studenti degli istituti alberghieri. Questa sinergia mira a favorire un confronto diretto tra l’esperienza sul campo e la formazione accademica, incentivando la crescita culturale e professionale dei giovani.

Alla selezione regionale prenderanno parte tra le cinque e le otto strutture agrituristiche. Gli studenti, supportati dai propri docenti, lavoreranno a stretto contatto con l’Agrichef di riferimento per studiare il piatto originale, con la possibilità di proporne una rivisitazione creativa che mantenga però intatti i valori fondamentali della cucina contadina. Un aspetto rilevante del progetto è che i piatti selezionati verranno inseriti stabilmente nei menù degli agriturismi partner, sancendo un legame concreto tra il mondo della scuola e l’impresa agricola.

La selezione regionale a Capaccio-Paestum

L’appuntamento con la gara regionale della Campania è fissato per il 10 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso l’IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum. In questa sede, una giuria di esperti valuterà le proposte presentate dalle coppie composte da studenti e Agrichef, scegliendo la ricetta che rappresenterà ufficialmente la Regione Campania durante la fase successiva.

Il festival non è inteso come una semplice competizione, ma come uno strumento di promozione dei prodotti identitari e della ristorazione di qualità.

La finale nazionale e le novità della serata celebrativa

Il percorso culminerà nella finale nazionale programmata per il 26 marzo 2026 a Roma, presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci”. In tale contesto, gli studenti saranno chiamati a realizzare interamente il piatto all’interno dell’istituto, mettendo in luce le proprie capacità tecniche e lo spirito del lavoro di squadra. Una significativa novità dell’edizione 2025-2026 è rappresentata dalla serata celebrativa nazionale di maggio 2026, che si terrà nella sede della CIA a Roma.

I primi tre classificati avranno il privilegio di presentare le proprie creazioni a una platea di alto profilo, composta da rappresentanti istituzionali, ministri, parlamentari e giornalisti, insieme a uno chef di fama nazionale. Attraverso questa iniziativa, CIA Campania e Turismo Verde ribadiscono la volontà di sostenere le nuove generazioni, considerate il futuro dell’agricoltura di qualità.