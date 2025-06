Feldi Eboli, tempo di semifinale scudetto: al “Palasele” vietato sbagliare

Vietato sbagliare per la Feldi Eboli, di coach Antonelli, che in serata ospita Napoli per il ritorno della semifinale play-off valida per l’assegnazione del per il 41esimo scudetto del futsal italiano. Dall’altra parte del tabellone Catania e Genzano che scenderanno sul parquet domani.

Diretta su Sky Sport

Si riparte dopo la gara d’andata della scorsa domenica in terra partenopea dove, nell’intreccio tutto campano, Napoli nonostante lo svantaggio iniziale, arrivato alla fine della prima frazione con la rete di Selucio, ebbe la meglio per 3-1. Stasera alle 20:30, al PalaSele di Eboli, gara 2 della semifinali playoff in diretta su Sky Sport. La Feldi, seconda della classe in campionato, riceve Napoli, terza forza nel torneo, con la speranza di vincere e allungare, quanto meno, a gara 3, in programma eventualmente sabato, la serie per l’accesso alla finalissima.

In casa ebolitana a parlare è stato Giancarlo Selucio, che ha sottolineato: “Non abbiamo fatto la nostra miglior partita nella gara d’andata, non siamo stati la solita Feldi e abbiamo sofferto molto. Dobbiamo cercare di ribaltare la situazione, ho fiducia nel nostro gruppo e nei nostri tifosi che so che ci daranno una mano. Loro sono il nostro sesto uomo, ci spingono sempre ad andare oltre e spero che saranno tanti a venire al palazzetto”.