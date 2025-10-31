FasanHell Fest: musica e tradizione a Sant’Angelo a Fasanella

Appuntamento alle 21:30 presso il Chiostro dell'Ex Convento delle Carmelitane

A cura di Gabriella Lancuba
Sant'Angelo a Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella si prepara a vivere una notte speciale con l’edizione 2025 del FasanHell Fest, l’evento che unisce musica, tradizione e gastronomia, in programma il 31 ottobre presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Carmelitane.

La serata

Una serata animata da sonorità live e atmosfere ispirate alla notte di Halloween, con inizio alle ore 21:30.

Ospite principale della serata sarà l’artista Jovine, noto per il suo stile coinvolgente e il forte legame con la scena musicale italiana contemporanea.

Ad aprire l’evento sarà The Fruit Joy Big Band, mentre il dopo concerto sarà affidato al DI Set di Antonio Lubrano, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

Accanto alla musica, il FasanHell Fest offrirà uno spazio dedicato al gusto, con aree Food & Beverage dove sarà possibile trovare panini, birra e cocktail.

Leggi anche:

Sant’Angelo a Fasanella, al via il “Fasanella Fest”: tra musica, sapori e tradizioni

L’iniziativa

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Sant’Angelo a Fasanella in collaborazione con l’amministrazione comunale e rientra nel progetto finanziato con Delibera CIPESS n. 70/2024, “Voci dal Sud XVII – Area Tematica 06 Cultura”, nell’ambito delle attività per la valorizzazione territoriale della Regione Campania.

Il FasanHell Fest si conferma così un appuntamento atteso, capace di attirare giovani, appassionati di musica e visitatori interessati a scoprire uno dei centri storici più affascinanti del Cilento interno.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Municipio Eboli

Eboli, pubblicata la graduatoria per la “Carta Dedicata a Te” 2025: 1565 beneficiari

Eboli ha reso nota la graduatoria dei beneficiari della Carta Solidale Acquisti…

Agricoltura

A Capaccio Paestum arriva il ministro Lollobrigida: incontro con Confagricoltura

L'agricoltura campana tra innovazione, sostenibilità e competitività: questo il tema del convegno…

Autobus

Salerno: nel weekend attiva la navetta per il cimitero

Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), attiverà - su richiesta dell’Amministrazione…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79