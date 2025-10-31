FasanHell Fest: musica e tradizione a Sant’Angelo a Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella si prepara a vivere una notte speciale con l’edizione 2025 del FasanHell Fest, l’evento che unisce musica, tradizione e gastronomia, in programma il 31 ottobre presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Carmelitane.
La serata
Una serata animata da sonorità live e atmosfere ispirate alla notte di Halloween, con inizio alle ore 21:30.
Ospite principale della serata sarà l’artista Jovine, noto per il suo stile coinvolgente e il forte legame con la scena musicale italiana contemporanea.
Ad aprire l’evento sarà The Fruit Joy Big Band, mentre il dopo concerto sarà affidato al DI Set di Antonio Lubrano, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.
Accanto alla musica, il FasanHell Fest offrirà uno spazio dedicato al gusto, con aree Food & Beverage dove sarà possibile trovare panini, birra e cocktail.
L’iniziativa
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Sant’Angelo a Fasanella in collaborazione con l’amministrazione comunale e rientra nel progetto finanziato con Delibera CIPESS n. 70/2024, “Voci dal Sud XVII – Area Tematica 06 Cultura”, nell’ambito delle attività per la valorizzazione territoriale della Regione Campania.
Il FasanHell Fest si conferma così un appuntamento atteso, capace di attirare giovani, appassionati di musica e visitatori interessati a scoprire uno dei centri storici più affascinanti del Cilento interno.