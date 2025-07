Estate 2025: intervista al comandante della Capitaneria di porto di Salerno, Sirio Faè

“Uscire per mare preparati e con senso di responsabilità.” È l’invito formulato ai microfoni di InfoCilento dal Capitano di Vascello Sirio Faè, comandante provinciale della Capitaneria di Porto di Salerno, rivolto ai diportisti per la stagione in corso.

L’intervista

L’estate è una delle stagioni più impegnative per quanto riguarda il lavoro degli uomini delle Capitanerie di Porto della provincia salernitana, ma due sono le priorità assolute per il Comandante Sirio Faè: “Garantire la salvaguardia della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, assicurare un dispositivo di intervento e soccorso efficace ed efficiente 24 ore su 24, sette giorni su sette. L’altro punto è tutelare la difesa dell’ambiente marino.”

Per quanto riguarda i progetti in corso di svolgimento, si continuerà con l’azione Mare Sicuro, che prevede anche un incremento nell’impiego di uomini e mezzi sul territorio tutti i giorni della settimana.