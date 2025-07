Esame di Stato in ospedale: Carmine Pio sostiene la prova orale nel reparto di chirurgia del Luigi Curto di Polla

Un esempio di forza, determinazione e voglia di raggiungere un traguardo importante: il giovane Carmine Pio Rosciano ha sostenuto la prova orale dell’esame di Stato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Luigi Curto, dove è ricoverato in seguito a un incidente stradale avvenuto solo due giorni fa.

L’esame di Carmine Pio

Carmine Pio, di Sala Consilina, studente dell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano, nonostante le condizioni fisiche precarie, ha voluto concludere il suo percorso scolastico affrontando con coraggio e lucidità la prova finale.

L’orale si è svolto nel reparto dove è attualmente ricoverato, e dove da due giorni è assistito con professionalità e affetto dal personale medico, infermieristico e dagli oss, alla presenza della commissione esaminatrice composta dai suoi insegnanti, che si sono recati direttamente in ospedale per permettergli di partecipare.

Emozione e significato

Il giovane ha dimostrato preparazione e determinazione. Un momento carico di emozione e significato non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e ed i docenti, insieme a tutto il personale sanitario presente, in particolare alcune infermiere che con spirito amorevole lo hanno incoraggiato a sostenere questa importante prova nonostante la sua condizione.

Carmine Pio si avvia verso il traguardo della maturità, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, la volontà e il desiderio di andare avanti possono superare ogni ostacolo.