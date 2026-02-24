Erosione costiera, Esposito: “la difesa della costa è un’esigenza impellente”

L’ondata di maltempo, che nelle scorse settimana ha imperversato su tutto il litorale campano, sembra avere lasciato la costa a sud della Provincia di Salerno. Ciò nonostante, i danni causati dai fenomeni temporaleschi che per giorni si sono abbattuti sull’intera costa cilentana sono ingenti. Motivo quest’ultimo che ha portato diversi amministratori, unitamente alle associazioni di categoria, a scendere in campo per cercare di trovare una soluzione agli atavici problemi dell’erosione costiera.

Le parole di Raffaele Esposito, presidente FIBA Confesercenti Campania

Tra le associazioni intervenute vi è puntuale la presenza di Fiba Confesercenti Campania. “I fenomeni legati all’erosione costiera e al rischio idrogeologico che si manifestano lungo le nostre coste, sono sempre più violenti – ha affermato il Presidente di Fiba Confesercenti Campania Raffaele Esposito – Oggi sembra tutto passato, vista la giornata di sole, ma si tratta di un problema di strettissima attualità. Anche a livello regionale abbiamo fatto le nostre consuete sollecitudini agli enti preposti, alle istituzioni regionali e ai Sindaci ai quali va tutta la nostra solidarietà.

È un problema così grande che andrebbe risolto in maniera comprensoriale. C’è un progetto per l’erosione costiera che speriamo possa vedere presto la nascita. La difesa della costa è un’esigenza impellente. È tra le nostre priorità dover difendere le nostre meravigliose spiagge, gli operatori turistici e soprattutto le comunità che vivono sul mare. Abbiamo rilevato una compromissione della costa, partendo da Ischia e arrivando fino al Golfo di Policastro, davvero notevole. La protezione delle nostre coste deve essere una priorità”, conclude.