Energia elettrica e bollette a Salerno: costi e possibili risparmi 

La spesa per le bollette luce e gas per chi abita in provincia di Salerno è tra le più basse in regione, nonostante i costi siano più che raddoppiati nell’arco degli ultimi due anni. A risparmiare di più quest’anno saranno le famiglie che hanno scelto di passare al mercato libero: secondo le rilevazioni di Segugio.it, per l’energia elettrica il risparmio ottenibile è di 375 euro che, sommati ai 226 della bolletta del gas, porta il totale a superare i 600 euro annui.

Quanto si spende per le bollette se si è rimasti nel regime tutelato

Le famiglie salernitane che hanno scelto di rimanere nel mercato a maggior tutela vedranno salire le proprie bollette fino alla cifra di 2.784 euro all’anno, il 134% in più rispetto a quanto speso due anni fa. L’aumento dei costi delle bollette luce e gas è superiore rispetto al dato nazionale e simile a quello registrato in altre province campane.

A livello regionale solo Napoli ha costi più bassi, mentre ad Avellino e a Benevento si sfonda addirittura quota 3.000 euro di spesa annua.

A pesare sull’aumento del costo delle bollette luce e gas è stato soprattutto il rialzo dei prezzi e, in particolare, di quelli dell’energia elettrica. Nonostante tra il 2021 e il 2023 i consumi medi dell’elettricità siano diminuiti del 16% in provincia di Salerno, la spesa per le bollette in regime di maggior tutela è più che raddoppiata, passando da 611 euro a 1.376 euro.

Per quanto riguarda la bolletta del gas l’andamento è simile: negli ultimi due anni le tariffe sono aumentate in modo molto forte e, complice un lieve aumento dei consumi (+15%), la spesa è salita di oltre il 140%, da 580 euro a 1.408 euro.

Quanto spende chi è passato al mercato libero?

Dai dati analizzati da Segugio.it emerge che chi è passato al mercato libero ha fatto la scelta giusta. Grazie al fatto che le tariffe luce e gas sul mercato libero sono mediamente più contenute rispetto a quelle fissate dall’ARERA e applicate alle bollette delle famiglie che sono rimaste nel mercato a maggior tutela, è possibile tagliare le bollette annue di circa 600 euro.

Il risparmio più sostanzioso lo si ottiene sulla bolletta elettrica. Se la spesa per la bolletta della luce nel mercato libero nel 2021 era di 548 euro, oggi è di 1.001 euro, solo l’83% in più. Il dato è di poco superiore rispetto alla spesa media nazionale e molto vicino al valore medio campano.

Il taglio della bolletta del gas garantito dal passaggio al mercato libero è più contenuto, ma comunque non trascurabile. Considerando le migliori tariffe del mercato libero e i consumi medi, la spesa per la bolletta del gas in provincia di Salerno è passata da 544 euro nel 2021 a 1.183 euro nel 2023. L’incremento è stato del 118%, meno rispetto alla media regionale.

Complessivamente, grazie al passaggio dal mercato a maggior tutela al mercato libero per il 2023 si possono risparmiare 601 euro. A livello regionale solo Avellino e Benevento hanno risparmi maggiori ma hanno anche una spesa sensibilmente più elevata.

Lasciare il mercato tutelato in favore del mercato libero della luce e del gas, dunque, è conveniente. Per riuscire a trovare le tariffe più competitive del periodo è molto utile mettere a confronto le proposte di più fornitori luce e gas. Si può velocizzare la ricerca e ottimizzare il confronto utilizzando il comparatore di Segugio.it. Lo strumento è gratuito e molto intuitivo: è sufficiente indicare il proprio consumo medio per ottenere una stima precisa dei costi associati a ogni tariffa. Per ogni offerta dei fornitori è possibile verificare che tipo di tariffa viene applicata (a prezzo bloccato o indicizzato), qual è la quota fissa richiesta e se ci sono promozioni in corso.