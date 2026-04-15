Emergenza sangue nel Cilento: carenza di gruppo 0 Negativo, ecco dove donare a Sapri e Vallo

La solidarietà chiama il territorio del Cilento a un gesto di fondamentale importanza. L’Associazione Donatori di Sangue del Cilento (ADVC) ha lanciato un avviso di urgenza sangue rivolto in particolare ai possessori del gruppo 0 Negativo. Si tratta di una necessità impellente per garantire le normali attività di assistenza sanitaria e fronteggiare eventuali emergenze nei presidi ospedalieri della zona. La donazione rappresenta un atto di civiltà indispensabile, specialmente per un gruppo sanguigno così raro e prezioso, definito “donatore universale”.

Dove e quando donare: le strutture operative a Sapri e Vallo della Lucania

Per rispondere a questa necessità, i centri di raccolta sono pronti ad accogliere i cittadini che intendono offrire il proprio contributo. Le operazioni di prelievo sono attive presso due sedi principali, con orari e giorni stabiliti per facilitare l’afflusso dei donatori.

Presso l’Unità di Raccolta P.O. di Sapri, è possibile donare dal lunedì al sabato, nella fascia oraria che va dalle 8:00 alle 11:30. Parallelamente, il Centro Trasfusionale P.O. di Vallo della Lucania osserva un orario leggermente più esteso, restando operativo sempre dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:00. Entrambi i presidi garantiscono la massima professionalità e sicurezza per chiunque decida di aderire all’appello.

Contatti e informazioni per i donatori

L’Associazione Donatori di Sangue del Cilento ha messo a disposizione diversi canali di comunicazione per fornire chiarimenti o coordinare le donazioni. Per chi volesse mettersi in contatto diretto con le sedi di riferimento, i numeri telefonici sono i seguenti: 393 8739392 per ADVC Vallo e 392 9505000 per ADVC Sapri. In alternativa, è possibile inviare una comunicazione ufficiale all’indirizzo email advscilento@gmail.com. Ogni contributo è essenziale per superare questo momento di carenza e supportare il sistema sanitario locale.