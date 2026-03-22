Emergenza in via D’Annunzio a Salerno: albero abbatte cavi della metropolitana

Un pomeriggio di forte criticità ha interessato la zona orientale di Salerno, dove a partire dalle ore 18:30 circa i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire d’urgenza in via Gabriele D’Annunzio. Il cedimento improvviso di un grosso albero, il cui tronco si è spezzato direttamente alla base, ha innescato una serie di disagi a catena, coinvolgendo pericolosamente l’infrastruttura ferroviaria cittadina.

La caduta della pianta non ha infatti interessato solo la sede stradale: i rami si sono adagiati pesantemente sui cavi elettrici della linea metropolitana, creando una situazione di rischio immediato per la stabilità della rete e per la sicurezza pubblica.

Sospesa la circolazione ferroviaria e l’intervento dei tecnici

Per consentire le delicate operazioni di messa in sicurezza, i caschi rossi hanno dovuto coordinarsi tempestivamente con i tecnici delle ferrovie. È stato infatti necessario procedere alla disattivazione immediata della linea elettrica, passaggio indispensabile per permettere al personale di operare senza il rischio di folgorazione.

Di conseguenza, è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sull’intera tratta interessata. Il blocco del traffico dei treni è stato disposto fino a cessato pericolo, per garantire l’incolumità dei passeggeri e del personale di soccorso impegnato nelle operazioni di rimozione delle fronde e del tronco.

Squadre della sede centrale sul posto con l’autoscala

L’intervento è attualmente in fase di completamento e vede impegnata in prima linea una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale, supportata dall’ausilio di un’autoscala. Quest’ultimo mezzo si è reso fondamentale per raggiungere i punti più elevati dove i rami si sono intrecciati ai cavi della tensione.

Le operazioni procedono spedite per liberare la linea metropolitana dai detriti vegetali e consentire, nel più breve tempo possibile, il ripristino della normale viabilità e del servizio di trasporto pubblico, una volta verificata l’integrità dei sistemi elettrici.