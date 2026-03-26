Emergenza Epatite A: stop alla frutta fresca nelle scuole di Controne

Il Comune di Controne interviene con determinazione sul fronte della sicurezza alimentare scolastica. Attraverso l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 22 marzo 2026, l’amministrazione ha disposto misure urgenti e restrittive per contrastare il potenziale rischio di contagio da Virus Epatite A, a seguito di una valutazione cautelativa volta alla tutela della salute pubblica.

Il provvedimento colpisce direttamente la gestione delle mense negli istituti del territorio, introducendo un protocollo rigido per quanto concerne la somministrazione degli alimenti vegetali crudi, storicamente tra i veicoli più sensibili per questa tipologia di infezioni.

Le nuove disposizioni per la refezione scolastica

L’ordinanza stabilisce il divieto temporaneo di somministrazione di frutta fresca in tutti i plessi scolastici serviti dal sistema di refezione comunale. Una scelta radicale ma necessaria per eliminare alla radice ogni possibile punto di contatto con agenti patogeni.

Al fine di garantire comunque l’apporto nutrizionale necessario ai giovani studenti, la normativa prevede una sostituzione immediata. Al posto del prodotto fresco, verranno fornite confezioni monoporzione sigillate contenenti esclusivamente purea di mele o di pere. Questa soluzione garantisce standard igienico-sanitari elevati grazie ai processi di lavorazione e confezionamento industriale che neutralizzano i rischi biologici.

Tutela della salute e durata del provvedimento

La decisione del Sindaco Ettore Poti nasce dalla necessità di agire tempestivamente in ottica preventiva, mettendo in sicurezza la fascia di popolazione più vulnerabile: i bambini. L’Amministrazione ha sottolineato come la misura sia stata adottata con profondo senso di responsabilità verso le famiglie e il personale scolastico.

In merito alla durata delle restrizioni, l’ordinanza specifica che il dispositivo resterà in vigore fino a nuovo provvedimento. L’evoluzione della situazione sanitaria sarà monitorata costantemente dagli organi competenti per valutare un eventuale ritorno alla normalità.