Elezioni regionali, Filomena Rosamilia in corsa per la Regione: ascolto, partecipazione e pari opportunità

Filomena Rosamilia è candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista "A Testa Alta" con Roberto Fico presidente

A cura di Raffaella Giaccio

Una campagna elettorale orientata all’ascolto caratterizza il percorso di Filomena Rosamilia, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “A Testa Alta”, porta avanti una campagna elettorale basata sull’ascolto delle comunità locali. La lista fa parte della coalizione che sostiene Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania.

L’impegno amministrativo dal 2015

Imprenditrice ebolitana, Rosamilia è attiva nella vita amministrativa dal 2015. Per tre volte è stata tra le candidate più votate al Consiglio comunale di Eboli. Dal 2021 ricopre il ruolo di consigliera provinciale con deleghe alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità.

La prima donna presidente del Consiglio Comunale di Eboli

Nel 2020 Rosamilia ha segnato un traguardo storico: è stata la prima donna a presiedere il Consiglio Comunale della città.

Un riconoscimento importante che testimonia la sua costante dedizione alla vita politica e istituzionale.

Politiche sociali e pari opportunità

Nel suo impegno provinciale ha promosso iniziative a favore della rappresentanza femminile nelle istituzioni. Ha rafforzato la rete della Consulta Provinciale alle Politiche Sociali, collaborando con enti, associazioni e professionisti su temi cruciali come il contrasto alle discriminazioni, la lotta alla violenza di genere e la tutela dell’infanzia.

Una candidatura per il territorio

Con questa nuova candidatura al Consiglio Regionale, Rosamilia intende portare la propria esperienza amministrativa e il dialogo con i trritori nel contesto regionale. Il claim scelto per la campagna è: “Con me, noi in Regione. Alla Pari”.

