Elezioni Provinciali: il commento dei consiglieri Mutalipassi e Del Mastro

Questa doppia elezione rappresenta un segnale importante di coesione territoriale e di rinnovata capacità di incidere nelle scelte di livello sovracomunale.

Raffaella Giaccio

Roberto Mutalipassi, attuale Sindaco di Agropoli, ha ottenuto un importante riconoscimento istituzionale con la sua elezione a consigliere provinciale. Mutalipassi porterà in Provincia la voce di Agropoli e dell’area cilentana, ha detto ai microfoni di Infocilento.

Eletto anche Modesto Del Mastro

Accanto a lui, è stato eletto Modesto Del Mastro, consigliere comunale di Serramezzana, punto di riferimento per la comunità locale e attento alle istanze del territorio. “Ci impegneremo per la viabilità nel Cilento” – ha rimarcato il neo consigliere nell’intervista”.

Questa doppia elezione rappresenta un segnale importante di coesione territoriale e di rinnovata capacità di incidere nelle scelte di livello sovracomunale. Mutalipassi e Del Mastro avranno il difficile, ma stimolante compito di lavorare per creare sinergie tra i Comuni, sostenere i progetti delle amministrazioni locali e contribuire a un’efficace programmazione provinciale. Le comunità di Agropoli e Serramezzana salutano con orgoglio i loro rappresentanti e guardano con fiducia alle future opportunità di crescita e collaborazione.

