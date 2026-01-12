Elezioni provinciali, gioia De Luca: «Per il Pd risultato estremamente positivo»

«Il risultato delle elezioni provinciali di Salerno è estremamente positivo. Emerge la centralità del Partito Democratico e la solidità del lavoro politico e amministrativo portato avanti sui territori. Con sette consiglieri eletti, il PD si conferma primo partito e perno della guida istituzionale della Provincia».
Lo dichiara Piero De Luca, esprimendo soddisfazione per l’esito delle consultazioni di secondo livello.
Il commento del segretario del Pd campano
«È un risultato importante – prosegue De Luca – che premia una classe dirigente competente, radicata e credibile. Ai consiglieri eletti del Partito Democratico va il mio ringraziamento e l’augurio di buon lavoro: Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso e Roberto Antonio Mutalipassi rappresentano un patrimonio politico e amministrativo fondamentale per il futuro della nostra provincia».
«L’esito del voto – conclude – premia, ancora una volta, la coalizione di centrosinistra, confermando un gruppo di maggioranza solido di ben 12 consiglieri su 16. Ciò dimostra che quando si lavora con serietà, visione e spirito di servizio, il territorio risponde con fiducia. Continueremo a impegnarci per rafforzare il ruolo della Provincia di Salerno, sostenere i Comuni e garantire sviluppo, coesione e servizi ai cittadini”.
I foderi combattono ,e le spade rimangono appese questo non sa fare un o col bicchiere .😂🤣👎👎