Elezioni provinciali, gioia De Luca: «Per il Pd risultato estremamente positivo»

«Il risultato delle elezioni provinciali di Salerno è estremamente positivo. Emerge la centralità del Partito Democratico e la solidità del lavoro politico e amministrativo portato avanti sui territori. Con sette consiglieri eletti, il PD si conferma primo partito e perno della guida istituzionale della Provincia».

Lo dichiara Piero De Luca, esprimendo soddisfazione per l’esito delle consultazioni di secondo livello.

«È un risultato importante – prosegue De Luca – che premia una classe dirigente competente, radicata e credibile. Ai consiglieri eletti del Partito Democratico va il mio ringraziamento e l’augurio di buon lavoro: Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso e Roberto Antonio Mutalipassi rappresentano un patrimonio politico e amministrativo fondamentale per il futuro della nostra provincia».

«L’esito del voto – conclude – premia, ancora una volta, la coalizione di centrosinistra, confermando un gruppo di maggioranza solido di ben 12 consiglieri su 16. Ciò dimostra che quando si lavora con serietà, visione e spirito di servizio, il territorio risponde con fiducia. Continueremo a impegnarci per rafforzare il ruolo della Provincia di Salerno, sostenere i Comuni e garantire sviluppo, coesione e servizi ai cittadini”.