A Caselle in Pittari nessun colpo di scena, una sola la lista presentata ed è quella del Sindaco uscente Giampiero Nuzzo con la lista “Uniti per Caselle in Pittari”.

Elezioni comunali 2024 a Caselle in Pittari – la lista

Lista “Uniti per Caselle Per Costruire il Futuro”

candidato a Sindaco Giampiero Nuzzo

Costa Giuseppe

Ettore Daniela

Gallo Gerardo

Nicodemo Ivan

Pellegrino Rosanna

Pisano Giuseppe

Ragone Gianluca

Salomone Stella

Speranza Michele

Torre Domenico