Ecco la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria e stradale promossa da Polo Infrastrutture FS e MIT

Il Polo Infrastrutture del Gruppo FS, in sinergia con Rete Ferroviaria Italiana e Anas, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria e stradale dal titolo “Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza”. Questa iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si propone di prevenire comportamenti abitudinari errati in stazione e nelle vicinanze di binari e passaggi a livello, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e promuovere una cultura di comportamenti virtuosi.

Attenzione all’improprio attraversamento dei binari e alla linea gialla in stazione

L’invito principale della campagna è di non sottovalutare i pericoli derivanti dall’improprio attraversamento dei binari a piedi, su mezzi a due ruote o in automobile, così come dall’oltrepassare la linea gialla segnata a terra su ogni marciapiede di stazione. Distrazione ed eccesso di senso di sicurezza, spesso causati dall’utilizzo improprio di dispositivi elettronici come smartphone e auricolari, possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e provocare incidenti gravi. È importante quindi avere consapevolezza e prestare sempre attenzione al transito dei treni.

Numeri allarmanti degli incidenti ai passaggi a livello e indebite presenze sui binari

Ogni anno, in media, si verificano circa 250 incidenti ai passaggi a livello, e nel 10% dei casi questi incidenti hanno conseguenze gravi o mortali. Inoltre, si registrano oltre 2.600 indebite presenze sui binari o lungo la linea, che hanno causato decessi e feriti gravi in circa 200 casi. Questi episodi provocano anche significativi rallentamenti alla circolazione ferroviaria, causando disagi a tutti gli utenti.

La stretta correlazione fra il rispetto delle regole e la sicurezza della vita

La campagna “Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza” si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di evitare comportamenti errati e di diffondere una cultura di comportamenti virtuosi, mettendo in evidenza la stretta correlazione fra il bene più prezioso, la vita, e il rispetto delle regole. Un’infrazione alle regole o una momentanea disattenzione potrebbero causare conseguenze irreparabili.

Piano di comunicazione della campagna e prezioso vademecum di regole

Il piano di comunicazione della campagna prevede affissioni nelle principali stazioni italiane, diffusione di video e contenuti digitali su canali web e social rivolti a cittadini, viaggiatori, stakeholder, Istituzioni e al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sul portale FS Italiane è online all’indirizzo web fsitaliane.it/regoleunasicurezzaperlatuasicurezza la pagina dedicata alla campagna con un prezioso vademecum di regole da rispettare in stazione e nelle vicinanze dei binari.