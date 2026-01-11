Eccellenza, pari a reti bianche tra Buccino e Santa Maria

Termina 0 a 0 lo scontro diretto tra Buccino e Polisportiva Santa Maria, all’insegna di un grande equilibrio che pervade l’intero match.
La gara
Subito al 1′ punizione insidiosa per il Santa Maria di Caprioli smanacciata. All’8′ De Pasquale viene rimpallato a porta quasi sguarnita dopo il taglio di Faye in profondità. Al 13′ ancora De Pasquale ci prova con un destro a giro che accarezza il palo ma si spegne sul fondo. Al 22′ punizione telefonata di De Marzo per il primo timido squillo del Buccino. Al 32′ grande stop di Ndiaye che fa partire però subito dopo un tiro totalmente sbilenco. Al 37′ Bravaccini ha sulla testa l’occasione più ghiotta del primo tempo: angolo perfettamente battuto e incornata che termina di pochissimo al lato. Al 41′ il Buccino alimenta l’azione con una botta rasoterra di Abbate neutralizzata da Volzone con il piede di richiamo.
Al 1’st ci prova Ciuccio per i padroni di casa, ma Volzone blocca facilmente. Al 5’st grande giocata di Perlingieri che salta secco Godoy ma spara ancora centrale. Al 10’st D’Auria si ritrova la palla sul destro ma la svirgola totalmente da posizione defilata. Al 21’st è ancora Perlingieri a provarci dal limite con un tiro, però, altissimo. Esordio nelle file del Santa Maria per il giovanissimo Cordeiro allo scoccare della mezzora. Al 43’st Li Santi sotto porta di testa trova il miracolo di Volzone che nega il vantaggio al Buccino.
Nei minuti di recupero non accade praticamente nulla e così la gara termina a reti inviolate, con un punto ciascuno che consente ad entrambe di muovere la propria classifica.
Il tabellino
Buccino (3-5-2): Ragone; Dello Russo, Bravaccini , L. Acka ; Gibba, Avallone (45’st Carbone), De Marzo, Abbate, Fois; Perlingieri (31’st Acka), Ciuccio (37’st Li Santi). All. Gaetano Perrella. A disp.: Pellecchia, Falivene, Ventre, Iacullo, G. Acka, Carbone, Cortés, Cicoira, Li Santi.
Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Vona (31’st Cordeiro), Godoy (, Ramacciotti, Parisi (18’st Cascone); D’Auria(18’st Ciornei), Caprioli, Pipolo; Ndiaye (41’st Margiotta), Faye, De Pasquale (31’st Di Genio). A disp.: Lettieri, Di Genio, Ventura, Salzano, Margiotta, Cascone, Ciornei, Cordeiro, Carnesciali. All.: Condemi
Arbitro: Massimo Pio D’Alterio (Rotondo-Manzi)
Marcatori:-
Espulsi: –
Ammoniti: Pipolo (SM), Ciuccio (BU), Perlingieri (BU), Cascone (SM), Faye (SM)
Note: angoli: 8-2 Recupero: 1′ pt e 5’st