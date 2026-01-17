Eccellenza, non basta un tempo al Santa Maria: pari nello scontro diretto casalingo con il Puglianello

Termina sul risultato di 1-1 il match del “Carrano” tra Polisportiva Santa Maria e Polisportiva Puglianello. Lo scontro diretto salvezza vede le firme in gol prima di Ramacciotti e poi nella ripresa il definitivo pari di Cacciottolo.

La gara

La gara inizia con il primo brivido ospite e la punizione di Coppa che supera la barriera, ma si spegne sul fondo. Al 17’ primo affondo del Ssnta Maria con Ndiaye che offre un buon rifornimento a Cascone. Tiro deviato in corner. Dagli sviluppi dell’angolo ci prova anche Ventura, si salva ancora la difesa ospite. Con il passare dei minuti guadagnano campo i cilentani. Insidioso colpo di testa di Godoy che per poco non impensierisce Isernia tra i pali.

Al 33’ si sblocca la gara: dopo una mischia furibonda in area di rigore è Ramacciotti il più lesto di tutti a depositare il pallone in rete per l’1-0 giallorosso. Il Puglianello prova a scuotersi con il tiro di Stallone ribattuto in corner, mentre l’ultimo acuto della prima frazione è affidato a Ndiaye che sfida la difesa avversaria superando due difensori, entra in area per la conclusione che è morbida e centrale.

Nella ripresa il Santa Maria abbassa il suo baricentro e soffre le sortite offensive avversarie. La compagine di casa si rende comunque pericolosa direttamente da fallo laterale con l’uscita a vuoto di Isernia e Faye che non ne approffitta sfiorando la sfera senza imprimere forza al tentativo volante. Da qui in avanti il Puglianello si spinge in avanti con insistenza. La punizione di Stallone termina a lato con deviazione, poi il destro tagliato di Cuciniello termina lontano dalla porta.

La pressione è alta sui giallorossi. Pipolo, appena entrato, svirgola male dal limite dell’area e peggio di lui fa anche Cacciottolo che spreca l’occasione. Poco più tardi è Santangelo a rendersi davvero minaccioso nell’area di rigore del Santa Maria con la sua staffilata sul secondo palo che termina fuori di un nulla. Osa dalla distanza anche Pengue, senza problemi la presa di Volzone. Schema da punizione della formazione ospite che premia il colpo di testa di Cacciottolo, para ancora l’estremo difensore dei cilentani.

Al 32′ arriva il pareggio del Puglianello: Cacciottolo stavolta spiazza Volzone dopo un batti e ribatti in area di rigore e sigla l’1-1. Al 40′ è clamorosa anche la chance del raddoppio per la compagine ospite che viene sciupata da Zampella che, a due passi dalla porta, spara alle stelle. Termina così 1-1 al “Carrano”.

Tabellino

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Volzone, Ventura, Godoy, Ramacciotti, Parisi (15’ st Severino); Caprioli, Cascone, D’Auria (10’st Pipolo); Ndiaye, Faye, De Pasquale (15’st Di Genio). A disp: Lettieri, Salzano, Margiotta, Ciornei, Ippolito, Carnesciali. All: Condemi

Polisportiva Puglianello (3-5-2): Isernia; Della Valle (13’st Santangelo), Iaccarino, Romanelli; Mignogna , Coppola, Pengue, Stallone (26’st Zampella), Cacciottolo (44’st Valentino); Thiam, Cuciniello. A disp: Tedesco, Giannino, Pazzi, Di Mezza, Vecchio, Verrillo All: Morgillo

Arbitro: Margherita E. Pittella di Crotone (Iacoletti-Valente)

Reti: 33’pt Ramacciotti (SM), 32’st Cacciottolo (PP)

Ammoniti: Ventura (SM), Caprioli (SM), Romanelli (PP)

Note: Angoli: 3-4. Recupero: 1’pt e 4’st