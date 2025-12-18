Eccellenza: mercato Battipagliese in fermento. Ecco Cristian Marra, ufficiale anche un’uscita

La Battipagliese1929 annuncia il tesseramento del portiere Cristian Marra (classe 2006). Contestualmente, il club saluta e ringrazia Giuseppe Di Sarno.

Cristian Marra

La Battipagliese1929 ha ufficializzato il tesseramento del calciatore Cristian Marra, giovane portiere che va a rinforzare il reparto arretrato della compagine bianconera. Il club prosegue così la sua azione di potenziamento dell’organico, inserendo un profilo di prospettiva nel roster a disposizione dello staff tecnico.

Il profilo tecnico e la carriera di Cristian Marra

Nato a Napoli il 14 maggio 2006, Marra è un estremo difensore che ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Puteolana 1909. Nonostante la giovane età, il calciatore ha già maturato esperienze significative in diverse categorie, avendo vestito la maglia del Termoli in Serie D e quella della Sessana in Eccellenza. Prima dell’approdo alla Battipagliese, l’atleta aveva iniziato la corrente stagione agonistica tra le fila della Boys Caivanese, sempre nel campionato di Eccellenza.

Le prime dichiarazioni del calciatore

Subito dopo la firma del contratto, il nuovo portiere bianconero ha espresso grande soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura sportiva. Marra ha mostrato determinazione e consapevolezza riguardo al blasone della nuova destinazione: “Sono molto felice di essere qui in una piazza importante con una società importante e un progetto che ho voluto sposare dal primo secondo. Onorato e orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti per la fiducia!”.

La cessione di Giuseppe Di Sarno

In concomitanza con l’ingresso di Marra, la società ha annunciato la conclusione del rapporto con il calciatore Giuseppe Di Sarno. Attraverso una nota ufficiale, la Battipagliese1929 ha voluto salutare e ringraziare l’atleta per l’attaccamento e la dedizione dimostrata nel corso della sua permanenza in maglia bianconera, rivolgendogli i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera personale e professionale.

