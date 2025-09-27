Eccellenza, match d’alta quota per Battipagliese ed Ebolitana

Nuovamente in campo il campionato d’Eccellenza per la 5ª giornata in programma in questo weekend. Si parte da sabato con la Polisportiva Santa Maria chiamata alla sua seconda trasferta consecutiva

Le gare

I giallorossi dovranno vedersela in quel di Pratola Serra contro la Virtus Monteforte. Una formazione partita sulle ali dell’entusiasmo con il 3-0 dell’esordio, ma poi che poi nelle successive giornate ha saputo raccogliere un solo punto nelle ultime tre. Dal canto proprio la squadra di mister Ferrara è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e quei due punti finora all’attivo ora non bastano più. Serve una reazione d’orgoglio. Domenica di match clou, invece, per Ebolitana e Battipagliese. Gli eburini, fuori casa, fanno visita all’Agerola terza forza del campionato e ancora imbattuta in questo avvio di stagione. Una gara senza dubbio di livello che metterà alla prova le ambizioni di un’Ebolitana apparsa sempre più in crescita. Continuità è la parola d’ordine per le zebrette. I bianconeri, davanti al proprio pubblico che dà sempre una marcia in più, accoglieranno la Polisportiva Puglianello seconda in classifica e tra le sorprese di queste prime battute di campionato. Un match ostico che potrebbe permettere di rilanciarsi rapidamente in classifica, mandando un segnale forte alle dirette avversarie