Eccellenza: la Battipagliese vince lo scontro diretto contro il Castel San Giorgio

Nella trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese vince lo scontro diretto contro il Castel San Giorgio e ipoteca matematicamente il secondo posto in classifica visto l’allungo a +8 proprio sui rossoblu e continua a mantenere una flebile speranza di raggiungere l’Heraclea a due giornate dal termine. Bella, cinica e spettacolare la vittoria della Battipagliese sul Castel San Giorgio.

La cronaca

Zebrette senza Moussa, Calvanese e Formicola ma subito avanti nel punteggio dopo due minuti: cross basso di Tomolillo, interviene Catalano in scivolata ma nel tentativo di anticipare Ripa alle sue spalle spinge il pallone nella propria porta. Il Castel San Giorgio non si disunisce ma, anzi, si getta in avanti e trova il pareggio sempre con un’autorete: percussione di Carnicelli in area di rigore, conclusione debole ma deviata involontariamente da Petrosino dentro la propria porta.

Passano cinque minuti e la Battipagliese ritorna a mettere il naso avanti con un “gollonzo” di Losasso che, nel tentativo di buttare un cross in area di rigore, viene aiutato dal vento e il pallone finisce la sua corsa alle spalle di un incredulo Bisogno. Sulle ali dell’entusiasmo la Battipagliese trova anche la terza rete: al 33’ Tedesco pennella un cross al bacio per Ripa che addomestica il pallone e batte Bisogno in uscita.

E’ il ventiseiesimo centro dell’attaccante bianconero, sempre più capocannoniere del girone. Al 35’ una violenta grandine si abbatte sul “Provenza” e il direttore di gara è costretto a sospendere la partita. Dopo dieci minuti i giocatori ritornano sul terreno di gioco.

Il secondo tempo

La ripresa non vive di sussulti ma si anima nel finale per un palo colpito da Spagnuolo da posizione ravvicinata. Al triplice fischio scoppia la festa dei tifosi bianconeri che acclamano festanti i propri beniamini. Il campionato osserverà due giornate di sosta prima del rush finale con la Battipagliese che chiuderà la propria stagione prima ad Apice e, infine, in casa con la Virtus Serino.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo, Olmos (dal 44’s.t. Tarcinale), Tedesco (dal 30’s.t. Minicone), Ripa, Tomolillo (dal 36’s.t. Boglic), Spagnuolo, Suozzo, Petrosino, Losasso (dal 47’s.t. Prevete). A disposizione: Tammaro, Manco, Nese, Della Vecchia, Masella. Allenatore: Pietropinto

CASTEL SAN GIORGIO: Bisogno, Maresca (dal 20’s.t. Giordano), Accarino, Caliendo, Catalano, Bonfini, Senatore M. (dal 17’s.t. Cimmino), Bove, Barbosa, Carnicelli (dal 20’s.t. Pescicolo), Tagliamonte (dal 40’s.t. Boccia). A disposizione: Salzano, Senatore F., Arcucci, Mancini, Paolino. Allenatore: Fiume

RETI: 2’p.t. Catalano (aut.), 19’p.t. Petrosino (aut.), 26’p.t. Losasso, 33’p.t. RipaARBITRO: Signor Andrea Killian Pina di Como

ASSISTENTI: Signor Roberto Infante di Castellammare di Stabia e Michele Criscuolo di Torre Annunziata

NOTE: Ammoniti: Olmos, Tedesco, Tomolillo, Spagnuolo, Suozzo, Pietropinto (all. Battipagliese), Maresca, Caliendo, Bove e Tagliamonte.

Calci d’angolo: 2-2. Recupero: 2’p.t. e 4’s.t.