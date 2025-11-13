Eccellenza, la Battipagliese sceglie il suo allenatore: arriva Luigi Vitale

Si sciolgono le riserve in casa Battipagliese. Dopo la risoluzione consensuale con mister Fiume, la società bianconera ha deciso di virare su Luigi Vitale come guida tecnica della prima squadra.

A lui spetterà il difficile compito di tenere a bada una piazza calda e voglioso di ritornare in Serie D.

La scelta

Nato a Castellammare di Stabia il 05-10-1987, Vitale ha avuto una lunga carriera da calciatore professionista. È poi stato allenatore dello Stabia City e Virtus Stabia.

“Al nuovo allenatore della Battipagliese vanno i migliori auguri da parte di tutta la famiglia bianconera con l’auspicio reciproco di raggiungere gli obiettivi prefissati”, commentano dalla società.

Sarà subito un esordio di fuoco per lui con la prima gara casalinga a Macchia contro la Polisportiva Santa Maria, ancora a caccia del nuovo allenatore, in programma domenica pomeriggio