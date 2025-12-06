Eccellenza, il Santa Maria frena la corsa dell’Apice: 1-1 al “Carrano”

La Polisportiva Santa Maria frena la corsa dell’Apice in un caotico 1-1 al “Carrano”. Gli ospiti passano con la rete di Schinnea nella prima frazione, poi ci pensa il ritorno al gol di Margiotta nella ripresa.

Il match

La gara vede subito insidiosa la formazione beneventana. Sprinta sulla fascia Perretta, cross al bacio per la testa di Schinnea che colpisce la palla senza trovare la porta. Il Santa Maria risponde.

Da corner pericoloso Ramacciotti che impatta bene ma non impensierisce Fusco tra i pali. Break improvviso di Ruggiero con il suo destro dalla distanza a lato di poco. L’Apice prova ad insistere. Pesce si inserisce bene con un taglio sul primo palo preciso, colpo di testa fuori.

Sul fronte opposto prima punizione di Caprioli centrale, poi Margiotta osa il jolly dalla distanza approfittando di un errore avversario in fase di disimpegno. Bersaglio lontano. Ancora giallorossi in avanti. Severino lanciato in contropiede si procura lo spazio per calciare. Sul fondo.

Nel momento migliore, però, l’Apice affonda il colpo. Al 44’ Schinnea è freddo davanti a Volzone e firma il vantaggio ospite. 0-1 al “Carrano”. La rete galvanizza la squadra di mister Cioffi che approccia bene anche alla ripresa. Volzone è costretto agli straordinari sulla botta di Perretta. I cilentani, però, non demordono.

De Pasquale viene chiuso sul più bello prima di calciare dal limite. Al 15’ episodio chiave del match. Calcio di rigore per un trattenuta in area a favore del Santa Maria. Dal dischetto Margiotta non sbaglia per l’1-1. Il match da qui in avanti diventa cattivo. Apice subito pericoloso con un colpo di testa che la difesa giallorossa prolunga in corner, Severino invece pesca bene Margiotta che prova il lob con un colpo sotto che non si abbassa abbastanza.

L’Apice prova il forcing. Rovesciata di Schinnea che trova pronto Volzone a bloccare l’ottima acrobazia, poi Mercaldo semina il panico in contropiede ma ancora un fondamentale Volzone si oppone sul primo palo. Al 38’ il Santa Maria resta in 10 uomini per l’espulsione di Vona per doppio giallo. Nei minuti finali domina il nervosismo con un gioco molto spezzettato. Il risultato così non cambia. Finisce 1-1 al “Carrano”

Il tabellino

Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Ramacciotti, Godzoy, Di Genio; Vona, Pipolo (30’st Ventura), Caprioli, De Pasquale (40’st Ciornei); Ndiaye (44’st Salzano), Margiotta (37’st Rizzo), Severino. A disp.: Lettieri, Messano, Capuozzo, Cascone, Carnesciali. All. Condemi.

Apice (3-5-2): Fusco; Potenza, Ciampi, Perretta; Colarusso (39’pt Paolillo e 6’st Kouyate), Evangelista, Urciuoli (6’st Mercaldo, Ruggiero (38’st Onesto), De Stefano (20’st Vernacchio); Pesce, Schinnea. A disp.: Guerra, Sanginario, Dimitrov, Romeo. All.: Cioffi.

Arbitro: Alessandro Lorenz di Trento (Vanacore-Valente)

Marcatori: 44’pt Schinnea (AP), 17’st Margiotta (rig) (SM)

Ammoniti: Vona (SM), Caprioli (SM), Ciampi (AP), De Pasquale (SM), Schinnea (AP), Ramacciotti (SM), Ndiaye (SM). Espulsioni: Vona per doppio giallo (SM)

Note: Angoli: 4-5. Recupero: 3’pt e 6’st