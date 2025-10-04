Eccellenza, il Santa Maria cade in casa contro Il Castelpoto

Altro ko per la Polisportiva Santa Maria. In casa dei cilentani passa il Castelpoto con un gol nella ripresa a firma di Befi.
La gara
Primo tempo che non regala particolari acuti. Santamaria abbozza la prima conclusione dal limite. Palla a lato. I padroni di casa di affacciano per la prima volta nella metà campo avversaria con la punizione defilata ma velenosa di Di Pasquale che Crecco è bravo a disinnescare. Colpo di testa di Ramacciotti da angolo. Buona incornata, ma traiettoria lontana dal bersaglio. Dalla perte opposta Romano insidioso da punizione diretta verso la porta.
Margiotta si oppone in tuffo deviando in angolo. La grande chance della prima frazione è di marca ospite. Befi si divora il gol dell’1-0 calciando forte ma centrale. Volzone si salva. Finale in crescendo del Castelpoto. Guida scappa via alle maglie avversarie, entra in area di rigore e lascia partire il tiro che viene arginato da un attento Volzone in corner.
La ripresa comincia con un buon approccio della compagine di mister Ferrara. Spunto offensivo di Zerillo che salta l’avversario e offre un ottimo rifornimento a Vona che calcia debolmente. Al 14’ si sblocca il match. Cross al bacio per la testa di Befi che tutto solo trafigge Volzone per 0-1 ospite.
Non si fa attendere la reazione dei cilentani. Vola Di Pasquale sulla corsia di destra, travesone pericoloso in area ma nessun giocatore offensivo raccoglie l’opportunità. È sempre da quella parte che i padroni di casa pungono. Di Pasquale prova il diagonale vincente con la sfera esce di un soffio a fin di palo.
Forcing giallorosso. Margiotta osa con una giocata delle sue al volo. Crecco gli chiude la porta in faccia. Il Castelpoto si distende in contropiede e si rende pericoloso con il tiro di Santamaria che impegna Volzone. Il neo entrato Salzano, invece, tenta il sinistro a giro che non sortisce effetti. A nulla servono gli ultimi minuti di gara. Il Castelpoto fa festa al “Carrano”
Il tabellino
Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Di Pasquale (42’st Salzano), Ramacciotti, Godoy (24’st Caprioli), Di Genio; Cotello, Ventura (13’st Pappalardo), Vona; Saponara (13’st Pappalardo), Margiotta, Zerillo (30’st Carnesciali). A disp.: Lettieri, Severino, D’Auria, Rizzo F. All.: Ferrara.
Castelpoto (4-3-3): Crecco; Furno, Ruggiero, Lopez, Guida; Martignetti (32’st Sbordone), Romano (49’st Mercuri), Santamaria; Riccio (28’st Cioffi), Befi (18’st Fortun), Silva. A disp.: Buono, Pacillo, Cioffi, Stefanazzi, Caprio, Possemato. All.: Maschio.
Arbitro: Francesco Amendolagine di Napoli (Iacoletti-Esposito)
Marcatori: 14’st Befi (CP)
Espulsi: –
Ammoniti: Godoy (SM), Zerillo (SM), Di Pasquale (SM), Ruggiero (CP), Volzone (SM), Di Genio (SM)
Note: Angoli: 2-8 Recupero: 5’st