Eccellenza, il Santa Maria accarezza la vittoria in esterna: pari con il Castelpoto

Termina 2-2 il match in quel di Cervinara tra Castelpoto e Polisportiva Santa Maria. I padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Mello, ma il carattere dei cilentani porta prima all’1-1 di Faye e poi al vantaggio di Di Genio, vanificato dal definitivo pari di Riccio. Match equilibrato e giocato a viso aperto sin dalle prime battute.

La gara

Si inizia con l’affondo di De Pasquale che in solitaria si libera per calciare. Palla alta. Al 13’ si sblocca la gara: Mello incrocia alla perfezione sul secondo palo con un diagonale che lasera Volzone tra i pali. È 1-0 Castelpoto. Il Santa Maria reagisce da squadra. Faye si rende pericoloso da posizione defilata con la sfera che finisce sull’esterno della rete. L’attaccante giallorosso ci prova anche con un colpo di testa lontano dalla porta.

Lopez, direttamente da punizione, tenta il jolly per sorprendere Volzone che resta attento e respinge la minaccia. Al 40’ arriva il pari dei cilentani. Corner di Caprioli per la testa di Faye che impatta alla grande per l’1-1 dei giallorossi.

Ad inizio ripresa la squadra di Condemi sfrutta l’arma del contropiede con Ndiaye che arrivato al limite dell’area di rigore prova il colpo a giro che non crea problemi a Crecco tra i pali. I padroni di casa tengono alta la pressione. Romano raccoglie il suggerimento in profondità, ma da angolazione non semplice spreca. Al 14′ è clamorosa l’occasione che capita sui piedi del giovane Ippolito. Il centrocampista giallorosso calcia dal limite e colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio ospite.

Pochi minuti più tardi, però, al 20′ il Santa Maria passa. Pallone vagante che scende a campanile dalle parti di Di Genio che è bravo a metterla giù e con estrema freddezza trova la zampata giusta che vale il sorpasso. È 1-2 per i cilentani.

Il Castelpoto si spinge in avanti a caccia del pari. Cross velenoso in area di rigiore del Santa Maria con un miracoloso intervento difensivo di Ventura che salva in angolo in scivolata. Al 37′ c’è il pari del Castelpoto: Riccio mette in mostra la sua qualità e sorprende Volzone con una staffilata sul primo pallo che porta il risultato sul 2-2.

Nel finale è Ruggiero a mettere i brividi ai cilentani, sfiorando la sfera di testa senza inquadrare il bersaglio.