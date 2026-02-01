Eccellenza: finisce in parità il derby tra Ebolitana e Battipagliese

Termina in pareggio, uno ad uno il derby a “porte chiuse” tra Ebolitana e Battipagliese.
La partita
La gara inizia con una fase di studio, fra le due formazioni. Prima occasione per l’Ebolitana di Pirozzi al quarto: tiro di tacco di Akrapovic, alto sulla traversa. Il vantaggio arriva al sesto con Hefiane, bravo a ribadire in rete il clamoroso palo, colpito da Spinola. Minuto 13°, ancora Ebolitana. De Sio per Maiello, che in acrobazia mette alto con Trapani che sorveglia.
Ci provano al diciannovesimo gli ospiti, con Formicola, tiro che si spegne a lato dalla porta di Sorrentino. Sei minuti dopo cross di Hefiane e di testa Tagliamonte, non trova la porta. Dopo tre minuti di recupero, fine primo tempo.
La ripresa
Nella ripresa, al settimo, Maiello tenta la conclusione dalla distanza, nessun problema per Trapani.Pareggio di Habayian al minuto sedici: spaccata in area e palla in rete. Occasionissima per l’Ebolitana con Trezza, che al diciannovesimo, nell’area piccola, mette incredibilmente alto, con Trapani battuto. Parata di Sorrentino al minuto 26° su Senatore, lanciato in porta.
La partira diventa molto tattica. Non ci sono occasioni. Dopo quattro minuti di recupero,squadre negli spogliatoi. Pareggio nel derby della Piana del Sele.