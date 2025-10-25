Eccellenza, Ebolitana e Battipagliese per l’aggancio in vetta: Santa Maria a Castel San Giorgio

Il campionato di Eccellenza si prepara ad una settimana di fuoco con ben tre gare nel giro di pochi giorni a causa del turno infrasettimanale che vedrà impegnate tutte le compagini in campo.

Per questo motivo, in questo nono turno, eccetto la Battipagliese tutte si affronteranno già nella giornata di sabato.

Le gara

Ebolitana e Battipagliese, tra le mura amiche, affrontano rispettivamente Polisportiva Puglianello ed Angri. Una doppia chance ghiottissima per le acerrime rivali per conquistare la vittoria e cercare di agganciare o superare la capolista Apice. Già perché la formazione beneventana sarà di scena nella difficilissima trasferta contro il Salernum Baronissi e chissà che non possa perdere ulteriori punti dopo l’ultimo ko nello scontro diretto contro le zebrette. Ora come ora la strada sembra tracciata: eburini e bianconeri sono definitivamente emerse dalle timidezze di inizio stagione e non hanno più nessuna intenzione di arrestare la propria corsa verso il titolo. Soprattutto quando giocano in casa, poi, entrambe hanno una marcia in più. La Polisportiva Santa Maria, invece, fa visita al Castel San Giorgio. Una gara in salita, complicata, tra due squadre che non se la passano benissimo in termini di risultati. Se ai giallorossi manca ancora il primo successo stagionale, il Castel San Giorgio viene da due sconfitte consecutive e, oltre a soffrire di pareggiate, non vince dalla prima giornata di campionato contro la Battipagliese. Match tignoso, ma crocevia importante per la stagione dei cilentani.