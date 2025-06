Eccellenza, Battipagliese: riconfermati Olmos e Trapani per la prossima stagione

La Battipagliese1929 ha annunciato la riconferma per la prossima stagione sportiva del portiere Davide Trapani, protagonista indiscusso del precedente campionato. L’estremo difensore, ex Casertana, ha offerto prestazioni di alto livello distinguendosi per parate decisive e spettacolari, divenendo un elemento fondamentale nello scacchiere della squadra.

Le sue parole

La scelta di Trapani di proseguire la sua avventura con i colori bianconeri rafforza le ambizioni della società: puntare a un campionato di vertice. Le sue parole al momento della conferma sottolineano la motivazione che lo ha spinto a rifiutare proposte da categorie superiori: “La voglia di rivalsa in me stesso è così alta che mi ha spinto a rifiutare anche offerte di categoria superiore, pur di poter riprovare a prenderci ciò che il destino ci ha tolto l’anno scorso”.

Confermato anche Sebastian Olmos

Insieme a Trapani, la Battipagliese1929 ha ufficializzato anche la riconferma del centrocampista Sebastian Olmos per la stagione 2025-2026. Alla sua terza annata consecutiva con la maglia bianconera, Olmos ha saputo guadagnarsi un ruolo da titolare grazie a prestazioni costanti e una crescita tecnica evidente.

Divenuto un idolo indiscusso della tifoseria, il centrocampista argentino ha dichiarato: “Ormai a Battipaglia mi sento a casa ed è stato facile per me scegliere di rimanere. Ci metterò tutto me stesso, come sempre.”