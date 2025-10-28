Eccellenza: altro colpo in casa Ebolitana, preso l’attaccante Cavallo

Nuovo innesto per la Rosa di Mister Pirozzi, da poco è stato ufficializzato l’acquisto dell’ attaccante classe 2002 Cavallo.

La società dell’Ebolitana continua a muoversi con decisione sul mercato, dimostrando grande ambizione e programmazione.

Il presidente Francesco D’Addino ed il direttore sportivo Ramon Taglianetti hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante esterno Carlo Cavallo, un innesto di qualità e prospettiva.

Il nuovo acquisto

Classe 2002, Cavallo rappresenta un profilo giovane ma già ricco di esperienze significative. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pompei, distinguendosi per velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo.

In precedenza ha militato anche nel Savoia e nel Matera, confermandosi come uno degli esterni offensivi più interessanti del panorama dilettantistico meridionale.

Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Juventus e Napoli, il nuovo acquisto dell’Ebolitana ha poi compiuto il salto tra i grandi con la Real Aversa in Serie D, dove ha collezionato due stagioni di buon livello.

Successivamente, l’approdo al Messina in Serie C, con 20 presenze nella stagione 2023/2024, gli ha permesso di misurarsi in un campionato professionistico competitivo.

Nel complesso, Cavallo può vantare 85 presenze e 10 reti in carriera, oltre a sette apparizioni e un gol con la Nazionale Under 16, testimonianza del suo valore già riconosciuto in età giovanile.

Il club accoglie dunque con entusiasmo un nuovo talento, agli ordini di mister Egidio Pirozzi.

Elia.