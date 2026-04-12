Eccellenza, all’Ebolitana il derby con il Santa Maria: promozione più vicina

L’Ebolitana vince di misura al “Carrano” nel match contro la Polisportiva Santa Maria. Decisiva la rete di Pellecchia al 5′.
La gara
La prima azione importante della partita è proprio la rete che indirizza la gara: Pellecchia la sblocca con un sinistro al volo che bacia la traversa e poi si insacca in rete dopo l’uscita con un pugno di Volzone. Al 9′ cross dell’ex De Sio per Cappiello che sotto porta manca all’appuntamento col pallone di un soffio. Al 28′ assist splendido assist di Salzano per la testa di Ndiaye che viene fermato sul più bello. Al 40′ colpo di testa di Pellecchia centrale che si spegne tra le braccia di Volzone. Al 45′ Di Genio sfiora il pareggio di testa sugli sviluppi di una punizione.
Successivamente è Ramacciotti a vedersi negata la gioia del gol con un salvataggio miracoloso sulla linea del portiere. La seconda frazione di gioco si apre con untiro cross di De Sio deviato da Godoy in maniera velenosa in calcio d’angolo al 15’st. Al 17’st destro di Cappiello che trova la risposta attenta di Volzone che smanaccia ed evita il raddoppio. Al 35’st Di Genio salva praticamente un gol fatto sulla botta di un attaccante dell’Ebolitana.
Sull’azione successiva De Sio sfiora il più classico gol degli ex con una stangata che si stampa sulla traversa. Tagliamonte va ad un passo dal raddoppio al 49’st con un tocco sotto neutralizzato da Volzone. Su quest’ultima azione termina la partita. Al “Carrano” passa l’Ebolitana.
Il Tabellino
Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Volzone; Vona, Ramacciotti (40’st Ventura), Godoy, Di Genio; Caprioli, Ippolito, Pipolo (32’st Pappalardo); Salzano (22’st Schiattarella), Mbaba, De Pasquale (28’st Margiotta). A disp: Lettieri, Cascone, Ciornei, Carnesciali, Lembo. All: Condemi
Ebolitana (4-3-3): Sorrentino; Akrapovic, Trezza, Barillari, Marrazzo (46’st Maiello); Said, De Sio, Giacinti; Cappiello (31’st Tagliamonte), Cavallo (43’st Siano), Pellecchia (34’st Fernando). A disp: Pappalardo, De Donne, Gasparro, Magliano, Hefiane. All: Pirozzi
Arbitro: Carmine Laudadio di Matera (Compagnone-Sozio)
Ammoniti: Salzano (SM), De Pasquale (SM), Trezza (EBO)
Note: Marcatori: Pellecchia (EBO), Espulsi:
Angoli: 4-5
Recupero: 1’pt e 5’st