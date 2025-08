Eboli: XXIX edizione di “Agosto Oratoriano”, tra sport, giochi e intrattenimento

La festa al Sacro Cuore coinvolge oltre mille persone e si conferma appuntamento estivo per i giovani di ogni età. È la parrocchia del Sacro Cuore, nel popoloso quartiere Pescara, a mantenere ancora il primato a livello di intrattenimento, coinvolgimento e partecipazione per i giovani di tutte le età e di tutti i rioni ebolitani. Giunto alla sua XXIX edizione l’Agosto Oratoriano, la settimana di giochi di squadra, momenti ludici, attività sportive e Straparrocchia non è solamente una manifestazione ludica, ma è aggregazione, comunità, partecipazione e svago. E’ una rete che lavora in maniera instancabile per mesi nella programmazione e che riesce ancora e dopo ventinove anni a coinvolgere migliaia di bambini, di giovani, di adulti e decine e decine di volontari che riescono a creare una atmosfera di festa e di divertimento per tutti i partecipanti.

Il coinvolgimento

Dal centro cittadino e dalle altre zone periferiche, sono tantissimi ogni giorno i partecipanti alle iniziative sportive e ludiche ideate dagli storici volontari della Parrocchia e coordinati sempre da don Giuseppe Guariglia, il prete di periferia che ormai da trent’anni è anima attiva di un quartiere popoloso troppo spesso bistrattato. Sorriso sicuro e parole buone per tutti, con don Peppino la comunità fa rete sempre.

Giochi e Fede

Giochi, teatro, intrattenimento, socialità e fede: alla riscoperta del territorio e della convivenza per una settimana ricca di emozioni, di sensazioni, di sentimenti belli e comunità. Lo sport che aggrega e la fede che trionfa.

I numeri di questa edizione

Sono tantissimi, anche per questa edizione, gli iscritti all’Agosto Oratoriano: 1054 persone, uomini e donne, grandi e piccoli, che muovono sorrisi, abbracci, qualche lacrima di commozione e fanno comunità, quella bella che anima una parrocchia di periferia. 714 partecipanti (Fascia 6/8 anni 201, fascia 9/11 anni 265, fascia 12/14 anni 248); i collaboratori 128, gli animatori 47, i capisquadra 18 per un totale membri squadre pari a 907 unità. I membri del Comitato sono 53, quelli dell’Organizzazione 94. Una settimana di puro divertimento.