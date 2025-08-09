Eboli: vasto incendio lungo la SP 30 in località Femmina Morta

Un vasto incendio si è sviluppato lungo l’arteria stradale della Sp30 in località Femmina Morta ad Eboli.

L’incendio

Le lingue di fuoco hanno avvolto la vegetazione circostante creando molti disagi anche alla circolazione. La coltre di fumo intenso e le fiamme hanno reso difficile il transito veicolare.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni. I caschi rossi hanno provveduto a domare le fiamme. I vigili urbani hanno regolato la circolazione. Non si conosce ancora al momento la matrice dell’incendio.