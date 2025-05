Eboli, tutto pronto la “Ciclopedalata”: una giornata tra natura, sport e integrazione

È in fase di organizzazione minuziosa l’appuntamento sportivo che il prossimo 25 maggio, con partenza alle ore 8.30 da piazza della Repubblica ad Eboli attraverserà la Piana del Sele fino a località Patruccia.

L’iniziativa

La ciclopedalata organizzata con la supervisione tecnica di Michele Senatore Presidente di Rampikevoli è una occasione per coniugare le buone pratiche sportive con quelle di promozione ambientale. Per l’occasione, saranno decine i bambini e gli adulti, che prenderanno parte all’evento promosso dal Festival dello sviluppo sostenibile Asvis che tratterà gli obiettivi dell’Agenda 2030 per la salute e il benessere, energia pulita e lotta contro il cambiamento climatico.

Gli interventi

Previsto, inoltre, un momento istituzionale con i saluti del sindaco di Eboli Mario Conte, Piemazario Antelmi presidente associazione WWF Silentum, Marco Casazza docente UNISA di fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali, Simona Marisei e Vincenzo Carusi Abamonte responsabili SARIM Eboli gruppo Bardascino Holding spa e Nadia La Brocca assessore all’ambiente della città di Eboli. Tra le bellezze della natura e le rive del fiume Sele grande partecipazione anche per il laboratorio di outdoor education con i volontari del WWF Silentum.

Appuntamento domenica 25 maggio

L’appuntamento di domenica 25 maggio 2025 in località Petruccia presso l’istituto Universitario Orientale vede sviluppare una grande collaborazione tra l’associazione WWF Silentum e Rampikevoli mtb. L’evento per la prima volta presente a Santa Cecilia, mira a sensibilizzare sulla necessità di una conversione ecologica e al cambiamento delle abitudini e stili di vita poiché l’impatto antropico risulta essere la causa principale del cambiamento climatico e della biodiversità. La coordinatrice dell’evento WWF Silentum per – Oxygen Eco respiri in natura – promosso da Asvis, Claudia Macellaro – ha messo in evidenza l’importanza di far comprendere alle persone che il cambiamento dello stile di vita e le buone pratiche sono necessarie e urgenti per salvaguardare e tutelare il creato.

Le dichiarazioni

«L’uomo è parte di esso e deve custodire e proteggere non dominare, è necessaria pertanto l’informazione costante e riprendere il contatto diretto con la natura che apporta benefici psico-fisici oltre che essere opportunità di incontro per favorire relazioni sociali», spiega Claudia Macellaro.

«L’associazione WWF Silentum con il presidente Piernazario Antelmi e i volontari è impegnata già da qualche mese sul territorio ebolitano con il progetto “Adotta una spiaggia” di Citizen Science ed altre iniziative sono in programma affinché l’ecologia integrale non rimanga solo un concetto astratto», conclude la coordinatrice del progetto Claudia Macellaro.

Per il circuito della ciclopasseggiata grande impegno da parte del presidente di Rampikevoli Michele Senatore che ha predisposto il percorso e, dopo una attenta valutazione, garantito anche la fattibilità della passeggiata per grandi e piccoli ciclisti.