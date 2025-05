“Bimbimbici” a Palinuro: una pedalata ecologica per grandi e piccini, ecco come partecipare

Tutto pronto per la nuova edizione di Bimbimbici a Palinuro, l’evento su due ruote dedicato ai più piccoli e al futuro del pianeta. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa torna con ancora più entusiasmo, con un messaggio chiaro e urgente: il cambiamento inizia dai pedali.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato per domenica 18 maggio all’Arco Naturale, nei pressi della foce del Mingardo, da dove partirà una pedalata collettiva lungo la pista ciclabile immersa nel cuore del Cilento. Ad attendere bambini e famiglie, un percorso tra natura, aria pulita e paesaggi mozzafiato che culminerà in Piazza Virgilio con giochi, animazione, musica e tante sorprese.

Bimbimbici 2025 rientra in un più ampio progetto volto alla mobilità sostenibile. Durante la giornata i bambini parteciperanno al progetto Bicibus, sperimentando il tragitto casa-scuola in bicicletta, insieme e in sicurezza. Un modo per riscoprire il piacere del movimento lento, condiviso e rispettoso dell’ambiente.

«Vogliamo che i nostri centri abitati diventino più vivibili e sicuri, soprattutto per i più piccoli – spiegano gli organizzatori –. Ogni pedalata è un piccolo passo verso città più verdi e a misura di bambino». L’iniziativa è promossa dal Comune di Centola, in collaborazione con Fiab Camerota, Cilento in Bici e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), che sostiene l’evento su scala nazionale.

Come partecipare

Per partecipare serve possedere una bici e di un casco, oppure usufruire gratuitamente delle dotazioni messe a disposizione dall’organizzazione. L’unico requisito richiesto? Portare con sé entusiasmo, curiosità e tanta voglia di pedalare.