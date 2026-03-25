Eboli, scuole elementari di Piazza della Repubblica riaprono in ritardo dopo il seggio elettorale: monta la protesta delle mamme

Mattinata di disagi presso le scuole elementari di Piazza della Repubblica, a Eboli, dove alcune famiglie hanno segnalato criticità all’apertura dell’istituto dopo l’utilizzo dei locali per il seggio elettorale. A denunciare la situazione è stata una mamma, Chiara Tenza, che ha scelto di non far entrare i propri figli a scuola.

La denuncia

“Non ho fatto entrare i miei figli alle scuole elementari in piazza in quanto alle otto abbiamo visto che, dopo il servizio di seggio elettorale. Un collaboratore scolastico ha detto a noi mamme di aspettare. Alle otto e venti hanno aperto la scuola, ma non ho mandato i miei figli dentro in quanto non avevo la certezza che avessero igienizzato. Ho chiamato vigili e carabinieri”, ha dichiarato.

Locali non pronti all’accoglienza

Secondo quanto riferito, dunque, i locali scolastici non si presentavano immediatamente pronti all’accoglienza degli alunni, generando preoccupazione tra i genitori presenti. Alla segnalazione ha fatto seguito la risposta del dirigente dell’ufficio anagrafe del Comune di Eboli, Damiano Bruno, che ha voluto rassicurare le famiglie: “La scuola è pulita ed igienizzata, ho controllato personalmente. Solo i banchi non erano stati messi a posto in quanto i collaboratori scolastici, giustamente, avevano preso servizio questa mattina. Quindi nessun problema di igiene, le mamme possono stare tranquille”.

Si riaccende il dibattito tra genitori e istituzioni

La vicenda ha acceso il confronto tra genitori e istituzioni, evidenziando l’importanza di una gestione puntuale degli spazi scolastici dopo attività straordinarie come quelle elettorali, soprattutto per garantire serenità e sicurezza alle famiglie e agli studenti.