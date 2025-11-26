Eboli: riattivata la pompa di sollevamento dell’acqua nel sottopasso dello stadio Dirceu

Dopo la nota stampa dell’Ebolitana Calcio che criticava le condizioni dello stadio Dirceu, “questo pomeriggio ho eseguito personalmente un sopralluogo, verificando che non solo la praticabilità del campo B, ma anche le condizioni del campo A risultano compromesse a causa delle abbondanti precipitazioni che in questi ultimi giorni hanno interessato Eboli, soprattutto ieri, giornata da allerta arancione”. Così Mario Conte, sindaco di Eboli.

“Evidenzio che il campo A va utilizzato solo per due giorni al mese, in concomitanza con le gare casalinghe di campionato dell’Ebolitana, essendo un campo in erba naturale, riservando agli allenamenti l’utilizzazione del campo B, anche questo concesso in uso all’Ebolitana Calcio – prosegue – Peraltro, sui campi in erba naturale non è possibile fare gli allenamenti con le condizioni climatiche di questi giorni, tanto che l’Ebolitana è stata costretta a fittare un campo in erba sintetica, anche se nel pomeriggio di oggi ho visto che la squadra si stava allenando comunque sul campo B”.

Poi Conte ammette come sia “del tutto evidente che la struttura abbia necessariamente bisogno di nuovi interventi, visto che nel 2019/2020, per una spesa di 330.000 euro, in occasione delle Universiadi, era stato effettuato un intervento che si è rivelato non adeguato o non risolutivo”.

Per quanto riguarda la pompa di sollevamento dell’acqua dal sottopasso, “sembra che si sia bloccata per qualche tempo, tanto che è stato poi un volontario a riattivarla – precisa – L’attuale Amministrazione Comunale ha messo in campo continui interventi di manutenzione che hanno riguardato il sistema di irrigazione, la tettoia della tribuna, gli spogliatoi, i servizi igienici, le tribune nord e sud, impegnando risorse economiche per decine di migliaia di euro”.

Poi Conte conclude: “E’ in corso l’aggiudicazione dei lavori per il rifacimento della pista di atletica dello stadio Dirceu che comporterà anche un ulteriore intervento di manutenzione degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione. Altri interventi, infine, saranno programmati a fine campionato, ma saranno necessarie importanti risorse economiche. Come sempre c’è massima attenzione per la principale squadra di calcio cittadina e dispiace molto che si affermi il contrario”, conclude il primo cittadino.