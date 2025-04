Eboli onora i suoi Maestri del Lavoro e Adriano Olivetti: un tributo all’imprenditoria

Eboli ha celebrato il contributo fondamentale dei suoi illustri imprenditori e di Adriano Olivetti allo sviluppo economico e sociale della comunità o dell’intera nazione, attraverso una significativa cerimonia di intitolazione.

Un segno di profondo riconoscimento

Il gesto sottolinea il profondo riconoscimento della comunità di Eboli verso coloro che hanno plasmato il tessuto produttivo locale con impegno e innovazione. Durante la cerimonia, il sindaco Mario Conte ha ripercorso le tappe salienti della vita e dell’opera di questi uomini, consegnando pergamene commemorative ai loro familiari. Nel suo intervento, ha evidenziato la radicata vocazione imprenditoriale del territorio ebolitano, frutto di una lunga tradizione.

«Intitoliamo 15 strade a questi grandi imprenditori. Ce ne sono molti altri che hanno titolo per essere ricordati – ha detto il sindaco Mario Conte – ma cominciamo con loro che hanno fatto la storia dell’imprenditoria ad Eboli».

Il Console dei Maestri del Lavoro esprime gratitudine

Giovanni Terranova, Console dei Maestri del Lavoro, accompagnato da Mario Moscato, Amico dei Maestri del Lavoro in rappresentanza del Consolato provinciale di Salerno, ha espresso la gratitudine dell’intera comunità dei Maestri del Lavoro per l’invito.

Omaggio ad Adriano Olivetti: un’eredità di valori e visione

Un momento significativo della cerimonia è stata l’intitolazione di una rotonda ad Adriano Olivetti, figura di spicco dell’imprenditoria italiana, noto per la sua visione umanistica e per principi come l’equità salariale e il benessere dei lavoratori.

I Maestri del Lavoro ebolitani onorati

I Maestri del Lavoro ebolitani a cui è stata dedicata la strada sono: Sossio Pezzullo, Andrea De Martino, Giuseppe De Martino, Vito Fusco, Cosimo Nigro, Pasquale Trotta, Domenico Gioia, Cristoforo Morrone, Giuseppe Moscariello, Mario Mellone, Matteo Ginetti, Francesco Falcone, Vito Amabile e Antonio Polito.