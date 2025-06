Eboli, non c’è il numero legale: salta il consiglio comunale

Non c’è il numero legale, salta il consiglio comunale ad Eboli. Ancora crepe nella maggioranza del sindaco Conte.

I punti all’ordine del giorno

Era prevista per questa sera, nella Sala Mangrella del complesso monumentale di San Francesco, la seduta del consiglio comunale.

All’ordine del giorno erano in programma: le azioni coordinate tra i comuni di Battipaglia ed Eboli per la tutela, conservazione, valorizzazione, manutenzione, monitoraggio e vigilanza della fascia pinetata impiantata sulle terre gravate da uso civico, in favore dei cittadini di Battipaglia, ubicate nel tenimento di Eboli e appartenenti alla categoria A, per le quali il Comune di Battipaglia risulta ente esponenziale.

E ancora, l’approvazione del nuovo regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica; l’approvazione del regolamento del centro per le pari opportunità; l’approvazione del regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione; l’approvazione del regolamento per la disciplina del volontariato civico comunale; la richiesta formale di ripristino della Torre Saettiera e delle mura di cinta dell’antico Castello Colonna in Eboli.

Ancora crepe nella maggioranza

Gli uomini e le donne della maggioranza di Conte hanno fatto mancare il numero legale, accentuando ulteriormente le divisioni e i dissidi interni. Secondo fonti ben informate, il sindaco potrebbe convocare i capigruppo già questa sera.