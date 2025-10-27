Eboli: malore fatale sull’autostrada A2, muore camionista

Camionista deceduto sull'Autostrada del Mediterraneo (A2), tra Eboli e Battipaglia, dopo un malore. Riuscito a fermare l'autoarticolato sulla corsia di emergenza

A cura di Redazione Infocilento
Un camionista è deceduto questa mattina a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida del suo autoarticolato lungo l’Autostrada del Mediterraneo, l’A2. La tragedia si è consumata sulla corsia in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia.

L’episodio si è verificato intorno alle 7:45 di questa mattina. Nonostante il sopraggiungere dei sintomi, l’uomo ha dimostrato un pronto intervento riuscendo ad accostare tempestivamente il veicolo pesante sulla corsia di emergenza. Questo gesto, purtroppo non sufficiente a salvargli la vita, ha evitato potenziali ulteriori pericoli per la circolazione.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’accaduto, sono state allertate le forze dell’ordine e i soccorritori. Sul posto sono giunti con rapidità i volontari del 118 di Pontecagnano Faiano. Nonostante la prontezza dell’intervento e i tentativi di rianimazione, per il camionista non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.

Per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Eboli e il personale dell’Anas.

