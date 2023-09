Eboli: La moda calca la passerella in Piazza della Repubblica

Si trasforma ed accoglie una coinvolgente sfilata di moda, uomo, donna, vanno, la centralissima Piazza della Repubblica di Eboli. E sul finir dell’estate arriva un evento che dona ancora una serata di intrattenimento e relax per le famiglie coinvolgendo un pubblico variegato.

L’evento

Musica, moda, intrattenimento. L’evento, che vanta il Patrocinio del Comune di Eboli, è organizzato nei minimi dettagli da Partenopeaoutfit di Alessandro Lemmo e sarà curato nella presentazione, da Rossella Pisaturo.

E sabato 30 settembre Piazza della Repubblica ospiterà una sfilata di moda uomo, donna, bambino, attraverso un format che coinvolgerà le scuole di ballo del territorio, tra musica e cabaret, grazie alle performance di personaggi della canzone e del teatro italiano.

“La kermesse vuole essere un momento di intrattenimento e di partecipazione e innovativa per cambiare il volto del fashion nella nostra regione. Voglio ringraziare chi ha creduto in me, chi mi è stato vicino sin dall’inizio e chi mi ha sempre spronato ad andare avanti”, dice Lemmo che per questo evento ha cercato di coinvolgere anche diversi imprenditori locali.

“Il momento canoro a grande richiesta è affidato a Kekko Dany”, dice Lemmo.