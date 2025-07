Eboli: la città si fa “spiaggia” con il ritorno di POP-UP Lido Urbano

E’ fissata per giovedì 31 luglio alle ore 10.30 nella Stanza del Sindaco, la conferenza stampa di presentazione di POP-UP Lido Urbano, l’evento che promette di trasformare la centralissima Piazza della Repubblica di Eboli in una esperienza estiva unica.

Ospiti

Ospiti eccellenti e programma coinvolgente, per la seconda edizione di un Festival Salvagente atteso e partecipato che quest’anno è concentrato nei giorni 18 e 19 agosto.

Il mago del Gelato, Pellegrino & Zodyaco, Mefisto Brass, La Maschera: per trascorrere insieme del tempo di qualità, tra buona musica, food e divertimento per i più piccoli, il “lido urbano” sarà in grado di offrire per due giorni momenti unici di intrattenimento e svago.

La seconda edizione POP-UP

Alla sua seconda edizione POP-UP Lido Urbano è promosso dal Settore Politiche Giovanili del Comune di Eboli e nasce da un concept originale sviluppato da GRUV srl Società Benefit.

Un’idea innovativa che ha già dimostrato di saper trasformare Piazza della Repubblica in una vera e propria “spiazza”, un luogo che fonde gli elementi tipici della spiaggia con l’urbanistica della piazza, creando un lido urbano con ombrelloni, sdraio e una vivace atmosfera vacanziera.

L’iniziativa

Questa iniziativa non solo mira a riattivare socialmente la comunità, ma anche a creare un simbolico collegamento tra il centro cittadino e la Marina, due luoghi simbolo per la vita comunitaria ebolitana.

Il festival POP-UP – Lido Urbano è una esperienza estiva unica e coinvolgente, destinata a diventare un appuntamento imperdibile nell’estate ebolitana.