Eboli, irregolarità nel cantiere dell’ex casa cantoniera: FdI annuncia interrogazione comunale

Ombre sui lavori di riqualificazione dell’Ex Casa Cantoniera. Con la Determina n. 78 del 15 gennaio 2026, il comune di Eboli ha recepito il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno che ha disposto l’allontanamento immediato di una ditta sub-affidataria dal cantiere. Il controllo ispettivo del 14 gennaio ha infatti accertato che: “l’impresa di Costruzioni operava senza la necessaria patente a crediti, requisito obbligatorio previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 per garantire sicurezza e legalità nei cantieri edili”.

La diffida

A seguito della violazione, il Comune ha diffidato l’impresa affidataria principale, ad :”interrompere ogni attività del sub-appaltatore, pena conseguenze penali”. Sulla vicenda è intervenuto duramente l’avvocato Damiano Cardiello, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Eboli, annunciando la presentazione di un’interrogazione comunale.

“È un fatto di inaudita gravità – ha dichiarato –: nei lavori pubblici la legalità deve essere sempre garantita”. L’interrogazione punterà a chiarire le :”responsabilità e i controlli effettuati, per comprendere come l’impresa abbia potuto operare senza i requisiti di legge”.