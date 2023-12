Eboli: Due feriti. Botti illegali sequestrati e vigilanza rafforzata

Eboli è presidiata dai vigili urbani del capitano Mario Dura. Ai varchi dell’isola pedonale lungo il viale Amendola e per le vie del centro. Il primo bilancio di una mattinata di lavoro è presto stilato.

Il bilancio

Sequestrato un cartone di botti illegali nei pressi dell’incontro di via Madonna del Soccorso, sulla Statale 19. All’arrivo dei caschi bianchi i venditori abusivi hanno fatto perdere le proprie tracce abbandonando il materiale che è stato prontamente sequestrato e custodito nei locali della Polizia Municipale.

Un giovane minorenne, invece, è stato sorpreso a far esplodere un grosso è pericoloso petardo nel bel mezzo di viale Amendola. Rintracciato da un agente di Polizia e per paura di essere identificato nella corsa il ragazzo si è ferito ad una spalla e per il vigile che sarebbe scivolato, escoriazione alla mano.

Nei pressi di San Bartolomeo, inoltre, un uomo scivolando ha battuto la testa. Tempestivo l’intervento dei soccorsi.