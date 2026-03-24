Eboli, degrado al Rione Paterno: la denuncia della Sicit CISL

Il rione Paterno di Eboli, versa in condizioni di forte degrado e a denunciarlo è il sindacalista della Sicit CISL Antonio Rosamilia, che lancia un appello alle istituzioni affinché si intervenga con urgenza per restituire dignità e sicurezza al quartiere.

La denuncia

Secondo quanto segnalato da Rosamilia, la situazione è diventata ormai insostenibile per i residenti. In diverse aree del rione l’erba alta invade marciapiedi e spazi pubblici, favorendo la presenza di topi e creando condizioni igienico-sanitarie preoccupanti.

A questo si aggiungono strade dissestate, buche e tratti di asfalto danneggiati che rendono difficoltosa e pericolosa la circolazione sia per i pedoni che per gli automobilisti. Un altro problema rilevante è rappresentato dalla spazzatura abbandonata in più punti del quartiere. Cumuli di rifiuti restano spesso per giorni lungo le strade, contribuendo a peggiorare il decoro urbano e alimentando il malcontento dei cittadini.

«I residenti del rione Paterno meritano rispetto e attenzione – sottolinea Rosamilia –. Non è più accettabile che un quartiere venga lasciato in queste condizioni. Servono interventi immediati di pulizia, manutenzione del verde e sistemazione delle strade».

Le richieste

Il sindacalista chiede quindi un’azione concreta da parte dei politici e di tutti gli enti competenti, affinché vengano programmati lavori urgenti di riqualificazione e venga garantita una manutenzione costante del territorio.

L’auspicio è che la segnalazione non resti inascoltata e che si passi rapidamente dalle parole ai fatti, per restituire decoro e vivibilità al rione Paterno e ai suoi cittadini.