Eboli, al Museo Archeologico un Natale di solidarietà e speranza: ecco il programma

In occasione delle festività natalizie, il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli e il Chiostro di San Francesco ospiteranno l’evento “Per un Natale di solidarietà e speranza”.

Il programma

La manifestazione, che si svolgerà nei giorni 13, 14, 20 e 21 dicembre 2025, 3 e 4 gennaio 2026, è organizzata dall’associazione Gattapone aps, con il Consorzio ASSI – Azienda Speciale Sele Inclusione e in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Eboli, e prevederà una serie di iniziative volte all’inclusione sociale e alla beneficenza, con l’obiettivo di avvicinare al mondo del sociale e del volontariato.

Tra storia e artigianato

Nel Chiostro di San Francesco saranno collocati gli stand espositivi delle associazioni che racconteranno le loro storie ai visitatori, presentando i propri lavori di bricolage e di artigianato realizzati con gli associati. Nella sala didattica del ManES, i piccoli visitatori potranno vivere la magica atmosfera del Natale nella Casa di Babbo Natale e cimentarsi in laboratori creativi nell’Officina degli elfi.

Le aperture straordinarie

Per l’occasione, domenica 14 e domenica 21 dicembre, il ManES prolungherà il suo orario di apertura dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Inoltre, nei giorni 13, 14, 20, 21 dicembre e 3 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30), l’ingresso al Museo sarà gratuito. Domenica 4 gennaio, in occasione della prima domenica del mese, il ManES sarà aperto dalle 9.00 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00) con ingresso gratuito e, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, ospiterà l’evento “Caccia ai tesori nascosti”, un’emozionante avventura, per grandi e piccini, alla scoperta del centro storico di Eboli e delle sue bellezze.

Le attività

Lungo il percorso, i partecipanti saranno invitati a risolvere degli indovinelli, proposti da personaggi storici ebolitani, la cui soluzione svelerà le tappe successive della caccia al tesoro, mentre i bambini affronteranno giochi di abilità che li condurranno al tesoro finale.

La caccia al tesoro proseguirà nella suggestiva cornice del ManES, con una visita guidata che racconterà reperti e storie e condurrà i partecipanti alla scoperta del tesoro. Tutte le attività si inseriscono nell’ambito delle iniziative, promosse dal Ministero della Cultura, per la valorizzazione dei musei e luoghi della cultura statali. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Eboli – Assessorato alla cultura e la partecipazione agli eventi è gratuita.