È morto Ernesto Picecchi, sindaco di Roscigno dal 1995 al 1998

Profondo dolore a Roscigno la scomparsa, all’età di 74 anni, di Ernesto Picecchi, già sindaco del paese alburnino dal 1995 al 1998.

Figura di riferimento per la comunità, Picecchi si è sempre distinto per il suo impegno civile, la disponibilità verso i cittadini e l’amore per il territorio.

Domani, lunedì 12 maggio, alle ore 17.00, si terranno i funerali nella chiesa di San Nicola di Bari.

Il cordoglio

Il sindaco in carica, Pino Palmieri, insieme all’intera amministrazione comunale, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Picecchi, ricordando Ernesto come “una persona perbene, che ha sempre messo al primo posto il bene di Roscigno e dei suoi abitanti”.

Durante il suo mandato, Picecchi ha affrontato con responsabilità e spirito di servizio numerose sfide amministrative, lasciando un segno di serietà e dedizione che ancora oggi viene riconosciuto da chi lo ha conosciuto e stimato.

La comunità roscignola si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di lutto, nel ricordo di un uomo che ha dedicato una parte importante della sua vita alla crescita ed alla cura del suo paese.