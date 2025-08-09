Due anziane colte da malore, salvate dai Vigili del Fuoco a Sala Consilina e Sicignano

Due interventi provvidenziali da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, hanno permesso di salvare la vita a due anziane donne.

Gli interventi salvavita

Il primo salvataggio è avvenuto a Sala Consilina, il secondo a Sicignano degli Alburni. In entrambi i casi si trattava di donne ultraottantenni colte da malore, che erano rimaste bloccate all’interno delle rispettive abitazioni.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, affiancati dal personale sanitario del 118, è stato possibile accedere alle case, prestare le prime cure e trasferire le donne in ospedale per ulteriori accertamenti. Entrambe sono ora fuori pericolo.