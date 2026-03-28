Cilento

Dramma a Vibonati: 58enne trovato privo di vita in un’abitazione

Avvisata la Procura di Lagonegro dell'accaduto, è stata disposto nelle prime ore del pomeriggio odierno l'esame esterno. Sotto shock l'intera comunità

Maria Emilia Cobucci
Carabinieri, ambulanza

Un dramma ha colpito la comunità di Vibonati nella serata di ieri. Un 58enne del posto è stato trovato privo di vita in un’abitazione appartenente alla famiglia dell’uomo presente in via Roma, nel capoluogo di Vibonati.

La ricostruzione dei fatti

La tragedia è avvenuta nella tarda nottata di ieri, poco dopo la mezzanotte. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un familiare del 58enne che da diverse ore non riusciva ad avere sue notizie.

Gli interventi

Sul luogo del ritrovamento ad arrivare tempestivamente sono stati dapprima i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che entrati velocemente nell’abitazione hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo era riverso sul pavimento privo di vita.

Inutili i soccorsi

Subito dopo a raggiungerli sono stati i Carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118 che fin dai primi istinti hanno percepito la gravità delle condizioni di salute dell’uomo.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Subito dopo, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Disposta l’autopsia

Avvisata la Procura di Lagonegro dell’accaduto, è stata disposto nelle prime ore del pomeriggio odierno l’esame esterno che verrà effettuata dal medico legale Adamo Maiese. Sarà solo l’esame esterno a chiarire le cause del decesso.

Intanto sembra che sul colpo del 58enne non siano state trovate tracce su violenza. Sotto shock l’intera comunità di Vibonati dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.

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