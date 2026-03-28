Dramma a Vibonati: 58enne trovato privo di vita in un’abitazione

Un dramma ha colpito la comunità di Vibonati nella serata di ieri. Un 58enne del posto è stato trovato privo di vita in un’abitazione appartenente alla famiglia dell’uomo presente in via Roma, nel capoluogo di Vibonati.

La ricostruzione dei fatti

La tragedia è avvenuta nella tarda nottata di ieri, poco dopo la mezzanotte. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un familiare del 58enne che da diverse ore non riusciva ad avere sue notizie.

Gli interventi

Sul luogo del ritrovamento ad arrivare tempestivamente sono stati dapprima i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che entrati velocemente nell’abitazione hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo era riverso sul pavimento privo di vita.

Inutili i soccorsi

Subito dopo a raggiungerli sono stati i Carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118 che fin dai primi istinti hanno percepito la gravità delle condizioni di salute dell’uomo.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Subito dopo, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Disposta l’autopsia

Avvisata la Procura di Lagonegro dell’accaduto, è stata disposto nelle prime ore del pomeriggio odierno l’esame esterno che verrà effettuata dal medico legale Adamo Maiese. Sarà solo l’esame esterno a chiarire le cause del decesso.

Intanto sembra che sul colpo del 58enne non siano state trovate tracce su violenza. Sotto shock l’intera comunità di Vibonati dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.