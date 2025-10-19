Dramma a Sant’Arsenio: 86enne muore dopo incidente stradale

Una donna di 86 anni di Sant’Arsenio, coinvolta in un incidente stradale, nel pomeriggio di ieri ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto sul rettilineo che collega San Pietro al Tanagro con Atena Lucana.

La dinamica del sinistro

Coinvolte due auto, in una delle quali viaggiava la donna insieme al marito.

Il bilancio dell’incidente è stato di cinque feriti. I più gravi erano proprio i due coniugi. Nella notte, a causa dei gravi danni riportate, Giovanna Boccia ha perso la vita presso l’ospedale Luigi Curto di Polla dove era stata trasferita. Restano ricoverati il marito e gli altri tre feriti.

Indagano sull’incidente i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere, e i sanitari del 118.

La salma della vittima resta sotto sequestro. Lutto nella comunità di Sant’Arsenio dove questa mattina la notizia si è diffusa velocemente.