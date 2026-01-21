Diventa volontario della Protezione Civile: ad Olevano sul Tusciano aperte le iscrizioni

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 febbraio 2026

Il Comune di Olevano sul Tusciano ha ufficialmente aperto le iscrizioni al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, un’opportunità preziosa per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere del territorio.

Chi può diventare volontario

Se hai almeno 16 anni e senti il desiderio di metterti al servizio della tua comunità, questo è il momento giusto per fare il primo passo. Il volontariato di Protezione Civile rappresenta un’esperienza formativa, utile e profondamente gratificante, che permette di acquisire competenze e di partecipare in prima linea alla tutela del territorio.

Come presentare la domanda di adesione

Per entrare a far parte del gruppo, puoi presentare la tua richiesta in due modalità:

  • Ogni giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, presso la sede operativa in via Leonardo da Vinci, 19 – Ariano
  • Ritirando i moduli di iscrizione presso il Comune, in Piazza Umberto I, all’*Ufficio di Polizia Municipale

Queste modalità permettono a chiunque di avvicinarsi facilmente al mondo della Protezione Civile, ricevendo informazioni e supporto direttamente dagli operatori.

Scadenza delle iscrizioni

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 febbraio 2026. Un periodo ampio che consente a tutti gli interessati di informarsi, valutare e aderire con consapevolezza.

Perché diventare volontario della Protezione Civile

Il territorio ha bisogno di persone motivate, responsabili e desiderose di fare la differenza. Entrare nel Gruppo Comunale significa:

  • Contribuire alla sicurezza della comunità
  • Partecipare ad attività di prevenzione e gestione delle emergenze
  • Ricevere formazione qualificata
  • Vivere un’esperienza di crescita personale e civica
