“Diritti in festa. Musica, parole, referendum”: ad Eboli la Giornata del Lavoro 2025

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 17.30, presso il CRAA – Azienda Regionale Improsta di Eboli, si terrà “Diritti in festa. Musica, parole, referendum”, un appuntamento promosso dalla CGIL di Salerno in occasione della Giornata del Lavoro 2025.

Il programma

Un momento di convivialità, comunità e partecipazione, pensato per aprire il confronto pubblico sui temi del lavoro e dei diritti, in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, con cui cittadine e cittadini potranno esprimersi per restituire sicurezza, tutele e dignità al lavoro. Durante l’iniziativa si alterneranno interventi istituzionali, testimonianze dal territorio e momenti culturali. Dopo i saluti di Luca Sgroia, presidente del CRAA, e di Antonio Apadula, segretario generale CGIL Salerno, sarà ufficialmente costituito il Comitato Referendario territoriale. Particolarmente significativo sarà lo spazio dedicato a “Storie senza diritti”, un momento di ascolto e racconto in cui lavoratori, nuovi cittadini, studenti e precari condivideranno le loro esperienze quotidiane segnate dalla mancanza di tutele, dalla precarietà e dall’ingiustizia sociale.

Un’occasione per riscoprire il valore della solidarietà

La serata si concluderà in musica, con l’energia travolgente dei Picarielli, piccola compagnia di musica popolare, ospiti speciali dell’evento. “Il referendum è uno strumento potente di democrazia diretta,” dichiara Antonio Apadula, segretario generale CGIL Salerno. “È l’occasione per ogni cittadina e cittadino di scegliere da che parte stare, senza delegare ad altri decisioni che toccano profondamente la vita di ciascuno di noi. Per questo è importante partecipare, andare a votare e votare cinque SÌ: per difendere i diritti, per costruire un futuro più giusto.” Diritti in festa vuole essere un’occasione per riscoprire il valore della partecipazione e della solidarietà, e per dare avvio, in modo aperto e inclusivo, a un percorso collettivo verso i SÌ ai referendum per il lavoro